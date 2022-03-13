У Росії назвали дату четвертого раунду переговорів

Пєсков назвав дату нового раунду переговорів / УНІАН

У Росії назвали нову дату переговорів представників України та Росії. Це понеділок, 14 березня, повідомив Дмитро Песков, передає РИА Новости.

З'явилися дані про те, що переговори контактної групи йдуть прямо зараз.

Однак прессекретар Володимира Путіна спростував цю інформацію і повідомив, що вони призначені на понеділок, 14 березня.

"Російсько-українські переговори зараз не йдуть, вони заплановані на понеділок". - сказав Песков.

Війна РФ проти України

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.