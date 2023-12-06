"Режим Путіна зміцнюється": Портніков описав небезпечну тенденцію

У найближчі перспективі немає об'єктивних причин для розпаду РФ, вважає журналіст. Але, за його словами, завжди є місце для "необ'єктивних речей".

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Портніков описав небезпечну тенденцію/ колаж: Главред, фото: скрін

Війна країни-агресорки Росії проти України зараз не ослаблює, а навпаки цементує Кремль. Тому в найближчій перспективі немає об’єктивних підстав для того, щоб путінський режим зазнав краху, а Росія – розпалася. Натомість є серйозні причини вважати, що РФ не залишить Україну у спокої, до того ж варто турбуватися про свою безпеку також і іншим країнам пострадянського простору.

Таку думку висловив журналіст та публіцист Віталій Портников в інтерв'ю OBOZ.UA. Водночас він вважає, що Захід не може залишатися осторонь від питання російської агресії щодо України, і західні країни могли б вплинути на нинішню ситуацію.

"Я вважаю, що війна Росії проти України об’єктивно посилює цей режим (путінський режим – ред.). Для того, щоб влада почала знесилюватися, вона має припинити цю війну. Поки Путін воює з Україною і поки він буде воювати з іншими колишніми радянськими республіками за землю і таке інше, поки він буде залишати цей образ Росії як фортеці в облозі і посилювати свій тоталітарний режим. Я думаю, йому сьогодні нічого не загрожує і в принципі можемо говорити про багаторічне існування режиму в такій ситуації, що він буде підтримуватися переважною більшістю громадян Російської Федерації", – зазначив Портников. відео дня

За словами журналіста, більш важливим є не питання життєздатності режиму в РФ, а те, наскільки далеко зможуть зайти експансивні апетити Кремля. Портников зазначив, що якщо апетити Кремля не зменшуватимуться, то постає питання, наскільки реальним є виживання країн по периметру російських кордонів.

Він наголосив, що для України зараз головне завдання "зробити все можливе, щоб не повернутися до спільної державності з РФ". Журналіст зазначив, що у нього немає сумнівів, що Путін за підтримки російського населення Україну у спокої не залишить.

Портников висловив переконання, що Захід не може залишатися осторонь від питання російської агресії щодо України. Країни заходу мали би запропонувати Україні гарантії безпеки, докласти зусиль задля локалізації війни та запросити нашу державу стати членом НАТО.

У той же час Портников висловив невпевненість у тому, що Заходу стане рішучості, аби здійснити такі кроки, тому що західні країни бояться ризику виникнення ядерної війни.

Також він додав, що не бачить об'єктивних причин для розпаду РФ у найближчій перспективі. Але, за його словами, завжди залишається місце для "необ'єктивних речей", і такі необ’єктивні речі можуть в будь-який момент кардинально змінити перебіг подій. Він нагадав, що таке вже траплялося після збиття російськими окупантами малазійського "Боїнгу" над Донбасом – тоді це змінило хід тоді ще гібридної війни Росії проти України. Також Портников нагадав, що після відкриття правди про звірства окупантів у Бучі навесні 2022-го це теж сильно вплинуло на перебіг війни.

Хто такий Віталій Портников? Віталій Портников - український публіцист, письменник і журналіст. Оглядач Радіо Свобода та постійний автор аналітичних статей в українських виданнях на політичну і історичну тематику. Член Українського ПЕН. Веде популярний україномовний відеоблог на YouTube.

Можливість розпаду Росії

Раніше колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун оцінив сценарій розпаду РФ. Якутія, Татарстан, Башкортостан або Північний Кавказ в певний момент можуть залишити склад країни-агресора Російської Федерації, вважає Віктор Ягун.

Нагадаємо, раніше колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука зазначав, що регіони-донори хочуть "від’єднатися" від РФ. За його словами, Росія може розвалитися з економічних причин. Низка великих багатих регіонів не хоче лишатися дійними коровами для Москви.

Також раніше Тука сказав, чого бояться Європа і США. У Європі і США досі бояться розпаду країни-агресорки Росії. Але західні політики повинні дивитися на цю ситуацію з іншого боку і розуміти, що цей процес неминучий. Потрібно думати не про те, як зберегти Росію, а про те, як зберегти контроль над неминучим розпадом Росії, зазначив він.

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