УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Режим Путіна зміцнюється": Портніков описав небезпечну тенденцію

Альона Вороніна
6 грудня 2023, 16:12
У найближчі перспективі немає об'єктивних причин для розпаду РФ, вважає журналіст. Але, за його словами, завжди є місце для "необ'єктивних речей".
Владимир Путин, Виталий Портников
Портніков описав небезпечну тенденцію/ колаж: Главред, фото: скрін

Війна країни-агресорки Росії проти України зараз не ослаблює, а навпаки цементує Кремль. Тому в найближчій перспективі немає об’єктивних підстав для того, щоб путінський режим зазнав краху, а Росія – розпалася. Натомість є серйозні причини вважати, що РФ не залишить Україну у спокої, до того ж варто турбуватися про свою безпеку також і іншим країнам пострадянського простору.

Таку думку висловив журналіст та публіцист Віталій Портников в інтерв'ю OBOZ.UA. Водночас він вважає, що Захід не може залишатися осторонь від питання російської агресії щодо України, і західні країни могли б вплинути на нинішню ситуацію.

"Я вважаю, що війна Росії проти України об’єктивно посилює цей режим (путінський режим – ред.). Для того, щоб влада почала знесилюватися, вона має припинити цю війну. Поки Путін воює з Україною і поки він буде воювати з іншими колишніми радянськими республіками за землю і таке інше, поки він буде залишати цей образ Росії як фортеці в облозі і посилювати свій тоталітарний режим. Я думаю, йому сьогодні нічого не загрожує і в принципі можемо говорити про багаторічне існування режиму в такій ситуації, що він буде підтримуватися переважною більшістю громадян Російської Федерації", – зазначив Портников.

відео дня

За словами журналіста, більш важливим є не питання життєздатності режиму в РФ, а те, наскільки далеко зможуть зайти експансивні апетити Кремля. Портников зазначив, що якщо апетити Кремля не зменшуватимуться, то постає питання, наскільки реальним є виживання країн по периметру російських кордонів.

Він наголосив, що для України зараз головне завдання "зробити все можливе, щоб не повернутися до спільної державності з РФ". Журналіст зазначив, що у нього немає сумнівів, що Путін за підтримки російського населення Україну у спокої не залишить.

Портников висловив переконання, що Захід не може залишатися осторонь від питання російської агресії щодо України. Країни заходу мали би запропонувати Україні гарантії безпеки, докласти зусиль задля локалізації війни та запросити нашу державу стати членом НАТО.

У той же час Портников висловив невпевненість у тому, що Заходу стане рішучості, аби здійснити такі кроки, тому що західні країни бояться ризику виникнення ядерної війни.

Також він додав, що не бачить об'єктивних причин для розпаду РФ у найближчій перспективі. Але, за його словами, завжди залишається місце для "необ'єктивних речей", і такі необ’єктивні речі можуть в будь-який момент кардинально змінити перебіг подій. Він нагадав, що таке вже траплялося після збиття російськими окупантами малазійського "Боїнгу" над Донбасом – тоді це змінило хід тоді ще гібридної війни Росії проти України. Також Портников нагадав, що після відкриття правди про звірства окупантів у Бучі навесні 2022-го це теж сильно вплинуло на перебіг війни.

Хто такий Віталій Портников?

Віталій Портников - український публіцист, письменник і журналіст. Оглядач Радіо Свобода та постійний автор аналітичних статей в українських виданнях на політичну і історичну тематику. Член Українського ПЕН. Веде популярний україномовний відеоблог на YouTube.

Можливість розпаду Росії

Раніше колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун оцінив сценарій розпаду РФ. Якутія, Татарстан, Башкортостан або Північний Кавказ в певний момент можуть залишити склад країни-агресора Російської Федерації, вважає Віктор Ягун.

Нагадаємо, раніше колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука зазначав, що регіони-донори хочуть "від’єднатися" від РФ. За його словами, Росія може розвалитися з економічних причин. Низка великих багатих регіонів не хоче лишатися дійними коровами для Москви.

Також раніше Тука сказав, чого бояться Європа і США. У Європі і США досі бояться розпаду країни-агресорки Росії. Але західні політики повинні дивитися на цю ситуацію з іншого боку і розуміти, що цей процес неминучий. Потрібно думати не про те, як зберегти Росію, а про те, як зберегти контроль над неминучим розпадом Росії, зазначив він.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини Росії війна в Україні Віталій Портников Володимир Путін розвал Росії розпад Росії
Реклама

Головне за день

Зрадника Іллю Киву ліквідували

Зрадника Іллю Киву ліквідували

17:22 Україна
СБУ атакували війська РФ: у ЗСУ з'явився коридор для ударів по Кримському мосту

СБУ атакували війська РФ: у ЗСУ з'явився коридор для ударів по Кримському мосту

16:30 Україна
РосЗМІ: у Луганську підірвали автомобіль з раніше "воскреслим" топ-бойовиком "ЛНР"

РосЗМІ: у Луганську підірвали автомобіль з раніше "воскреслим" топ-бойовиком "ЛНР"

15:29 Україна
Всі головні новини

Останні новини

17:22

Це найсмачніша закуска на Новий рік 2024: божевільний рецепт від якого всі ахнуть

17:22

Зрадника Іллю Киву ліквідували

17:06

У Пентагоні назвали точну суму, яка у них залишилася на допомогу Україні

16:46

Дивна, але корисна звичка: навіщо полоскати рот кокосовою олією

16:43

Будуть переслідувати хвороби і біди: що не можна робити 7 грудня

Без допомоги США фронт перейде в оборону, перемога України стане примарною - ГорбачБез допомоги США фронт перейде в оборону, перемога України стане примарною - Горбач
16:36

74-річній Аллі Пугачовій стало погано на Кіпрі

16:30

СБУ атакували війська РФ: у ЗСУ з'явився коридор для ударів по Кримському мосту

16:26

В окупованому Донецьку прогриміли вибухи

16:12

"Режим Путіна зміцнюється": Портніков описав небезпечну тенденцію

Реклама
16:10

У день Святого Миколая 1+1 media перезапускають проєкт "Здійсни мрію" та роблять добрі справи для дітей, які потребують підтримки

16:07

У "Нафтогазі" відповіли, що буде з цінами на газ цієї зими

15:47

Єфросиніна, Жадан, Квіткова та Денисенко: хто із зірок з’явиться у святковому проєкті "Різдво. Ти не один"

15:41

Окупанти РФ відкрили два напрямки для штурму Авдіївки: у МВА розкрили деталі

15:29

РосЗМІ: у Луганську підірвали автомобіль з раніше "воскреслим" топ-бойовиком "ЛНР"Відео

15:28

Що ви побачили першим: оптична ілюзія показує, наскільки ви пунктуальні

15:21

Наче різні люди: Наталя Могилевська показала себе до і після макіяжуВідео

15:15

Церковне свято 7 грудня: що не можна робити на святого Амвросія

15:13

Єфросиніна навідріз відмовилася виходити на одну сцену з Остапчуком

14:28

Святковий продуктовий кошик значно подорожчає: чому зростають ціни

14:28

"Відповідальність за поразку України": у США закликали Конгрес схаменутися

Реклама
14:27

Путіністка Кожевнікова показала себе у величезній вазі

14:06

Не тільки для пенсіонерів: що таке скандинавська ходьба і яка від неї користьВідео

13:52

У Словаччині перевізники хочуть повністю заблокувати пункт пропуску до України

13:39

Секрет ідеальної яєчні: чому досвідчені кулінари додають воду під час смаження

13:28

Загрозливо критична ситуація: експерт про оборону Авдіївки до Нового року

13:28

Блінкен - про загрозу зриву допомоги Україні: це розв'яже руки Путіну

13:27

Лікарі заливали крапельниці за лаштунками: російська співачка ледве доспівала на власному концерті

13:12

Лимон, сіль і оцет замінять магазинні засоби: як швидко відбілити пожовклий пластик

13:06

Повернувся з Польщі захищати Україну: на фронті загинув працівник мерії Любліна

13:05

"Місто-привид Бахмут": Тука розповів, чи відновлять в Україні зруйновані містаВідео

12:51

Зеленський виступить на саміті лідерів G7: названо порядок денний зустрічі

12:18

"Погана доба для окупантів": ЗСУ "мінуснули" РЕБ Житель і 520 путінських вояк

12:12

"Не думав, що це настільки серйозно": у Романа Сасанчина проблеми зі здоров'ям

12:06

Можливості, радість і гроші: 4 знака зодіаку стануть щасливішими в грудні 2023

11:58

Китайський гороскоп на завтра 7 грудня 2023: Кінь - тримайте гроші при собі, Бик - готуйтесь до плутанини

11:51

Пісторіус пообіцяв, що Німеччина збільшить виробництво зброї для України

11:48

Україну накриє циклон з Туреччини: синоптик назвала дату сильних опадів

11:32

З глибоким змістом: Софія Ротару привітала з Днем ЗСУ та з Днем святого Миколая

11:22

Гороскоп на 2024 рік для Овнів: Зелений Дракон принесе успіх, кохання й прибутокВідео

11:04

Під Бахмутом ЗСУ прорвались та захопили позиції окупантів: в ISW розкрили деталі

Реклама
10:54

Грандіозний скандал в Іспанії: королеву звинувачують у зраді чоловікові

10:51

Іноземні ЗМІ готують "атаку" проти керівництва України – ЦПД

10:03

Чому Зеленський скасував виступ у Сенаті: Умеров натякнув на ситуацію на фронті

09:58

Різдвяна головоломка для всієї родини: 5 драконів на фото знайти зможуть не всі

09:54

"Це безумство": Байден відреагував на можливу відмову США від підтримки України

09:48

Віталій Портников. Росія спокушає перемовинамиВідеоблоги

09:46

"Ми можемо втратити країну": командир взводу розповів про складну ситуацію на фронті

09:28

"Цивілізованому світу має бути соромно": Умеров розповів про ситуацію на фронті

09:24

Чому не можна казати "слідуючий": Авраменко пояснив поширену помилкуВідео

09:22

Гороскоп на завтра 7 грудня 2023: Стрільців підведуть зуби, Овни втратять гроші

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Персони
Кирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новини
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти