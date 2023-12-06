Путін хоче анексувати все Азовське море: у ЗМІ з'явилися подробиці

У Держдумі вже з'явився законопроект, яким Кремль хоче визнати Азовське море внутрішньоросійським водоймою.

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Путін хоче анексувати Азовське море / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

РФ хоче анексувати Азовське море. Цим морем володіє і Україна, і Росія. Про це заявив депутат Держдуми Михайло Шеремет, повідомляє newsweek.

Кремль хоче схвалити законопроект про визнання Азовського моря внутрішньоросійською водоймою до кінця 2023 року.

Зазначається, що Верховна Рада денонсувала договір, адже Москва порушила положення про те, що всі питання про Азовське море повинні вирішуватися мирно. У червні Путін також денонсував договір.

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"Пропонований законопроект, ймовірно, віщує ряд відповідних російських адміністративних заходів, які зажадають від морських перевезень на шляху в порти Азовського моря або з них формально визнати це море внутрішнім водним простором Росії і, отже, де-факто визнати незаконна анексія окупованих українських територій", - заявили в ISW.

Старший науковий співробітник Гудзонівського інституту Люк Коффі заявляв, що Азовське море є" життєво важливим для економічного і військового благополуччя України".

"Оскільки Україна як і раніше контролює доступ до Перекопського перешийка, Азовське море і Керченська протока відіграють роль у з'єднанні материкової частини Росії з Кримом і дозволяють поповнювати запаси російських військ, що базуються там", — писав Коффі.

Війна в Україні

Раніше з'явився тривожний прогноз щодо термінів закінчення війни. В ході війни сторони активно застосовують нові інтегровані системи управління боєм.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін наказав призвати в армію десятки тисяч людей. У РФ заявляли про призов на військову службу людей з окупованих територій України.

Нагадаємо, що розвідка Німеччини повідомила, що Путін може мобілізувати ще 1 млн осіб. Восени минулого року агресор Росія мобілізувала близько 300 тисяч осіб, частина з них вже спрямована на війну проти України, сказав Бруно Каль.

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