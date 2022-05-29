У Росії мати "настукала" в поліцію на рідного сина, який ухиляється від армії / ua.depositphotos.com

Мешканка Московської області країни-агресора, РФ, поскаржилася в поліцію на те, що її рідний син ухиляється від служби в армії сина. Про це в неділю, 29 травня, повідомляє Telegram-канал "Обережно, новини".

За даними журналістів, мешканка Одинцово була стурбована захопленнями 22 — річного сина - це відеогра Counter-Strike, ігрові гаджети, а також фінгерборд (зменшена копія скейтборду, за допомогою якої на пальцях можна виконувати різні видовищні трюки), на продажах якого він нібито і заробляє на життя.

У підсумку росіянка написала на сина заяву в поліцію, в якій повідомила, що він ухиляється від військової служби. Мати попросила силовиків вжити відповідних заходів.

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Нагадаємо, раніше співробітники СБУ перехопили нові телефонні розмови російського окупанта. У них солдат агресорської армії, щоб вижити в Україні, просить маму звернутися за допомогою до шаманів і ворожок.

Про це у своєму відеозверненні заявив офіційний спікер української спецслужби Артем Діхтяренко.

"Коротше, тут Дмитрівна. Попроси її, щоб вона щось зробила, а то нас тут мінами закидають. Сьогодні мене мало не вбило вже два рази. Зараз в окопах сидимо, до нас вже прям в окопи залітає. Це жесть. Вони, коротше, з кожним днем все точніше і точніше б'ють", — сказав агресор.

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