У РФ заговорили про завершення війни в Україні і поставили терміни

Війна в Україні / УНІАН, ТАСС

У Держдумі Росії заговорили про терміни завершення війни проти України. На думку депутата Адама Делімханова, бойові дії завершаться до кінця поточного року.

Однак, за його словами, на даному етапі говорити про закінчення війни рано, але висловив надію, що скоро бої закінчаться.

"Сподіваюся. Я думаю, більше тривати не буде", - сказав він, передає Обозреватель.

Що кажуть у Путіна

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував висловлювання депутата Держдуми Адама Делімханова про терміни завершення російської спеціальної військової операції в Україні.

За його словами, "спецоперація" завершиться тоді, коли будуть виконані всі поставлені завдання.

"Президент Путін позначив завдання, що стоять для цієї "спеціальної військової операції", - підкреслив Пєсков. - Виконання цих завдань означатиме закінчення спеціальної військової операції".

Дивіться онлайн новини Донбас

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що США відправили в Україну нову партію прицільних гаубиць М777. Артилерію відправили в рамках військової допомоги для боротьби з рашистами.

Нагадаємо, Україні доведеться чекати обіцяні Німеччиною системи протиповітряної оборони і реактивні системи залпового вогню аж до зими. Ці системи зможуть доставити в Україну не раніше листопада або грудня.

читайте такожУ Сєвєродонецьку вирішується доля Донбасу-Зеленський

Читайте також: