Наслідки війни: Ляшко попередив про проблеми з онкологією

Ляшко розповів про проблему, яку провокує війна / УНІАН

В Україні очікується збільшення кількості випадків раку, виявлених на пізніх стадіях через те, що українці стали рідше відвідувати лікарів з профілактичною метою. Причина цього - вторгнення Росії, йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

В Україні щороку приблизно 140 тисяч українців дізнаються про онкодіагноз. Тому рання діагностика залишається пріоритетним напрямком програми медичних гарантій (ПМГ).

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що за 2 роки пандемії і вже 104 дні повномасштабної війни істотно знизилася кількість звернень українців до лікарів з профілактичною метою.

"Як наслідок, ми матимемо зростання онкологічних хвороб, виявлених на більш пізніх стадіях, що в значній мірі буде впливати на ефективність і тривалість лікування. Також треба враховувати й вплив війни на стан психічного здоров'я, в результаті якого окремі хвороби можуть проявлятися на 10-15 років раніше, ніж в середньому в популяції", - сказав він.

МОЗ рекомендує всім, хто перебуває в безпечних регіонах, при першій можливості подбати про своє здоров'я і відвідати лікаря з метою профілактики захворювань.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський 7 червня заявив, що ЗСУ не можуть перейти до широкомасштабної контрнаступної військової операції через брак військової техніки. У російських окупантів перевага в озброєннях, а Україна прагне зберегти життя своїх військових.

Секретар РНБО Олексій Данилов сказав, що армії України для повномасштабного контрнаступу потрібно багато сучасної зброї. Йдеться про сотні одиниць ракетних систем, артилерії, а також літаки, танки і тисячі безпілотників. Також слід сформувати шість бригад чисельністю 25 тисяч осіб.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Україні потрібно більше зброї від Заходу. Українські війська серйозно поступаються в артилерійській потужності російської армії на Донбасі. Без поставок потрібної кількості озброєнь Україні складно зупинити наступ Росії, не кажучи вже про перехід до контрнаступної військової операції.

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