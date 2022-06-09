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Винних в окупації півдня України шукатимуть після війни - Данілов

9 червня 2022, 11:59

Питання окупації півдня України обговорювали на засіданні Ради нацбезпеки та оборони.

Данилов, Херсон
Хто винен в окупації півдня / УНИАН, Суспільне

Українська влада не може відповісти на запитання, чому ж російським військам вдалося так швидко окупувати південь країни. Винних у цьому будуть шукати після війни. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Радіо Свобода.

Він заявив, що це доволі складне питання і його обговорювали на засіданні РНБО. Тоді підіймалося питання про окупацію Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Донецької областей.

"На сьогоднішній день остаточної відповіді немає. Але без цієї відповіді нам буде надалі дуже складно. Тому ми обов’язково отримаємо відповідь про те, чому так сталося та хто приймав ті чи інші рішення", - сказав Олексій Данілов.

Нині українська влада разом з армією працюють над звільнення країни від рашистів та перемогою. Це є першочерговим завданням, тому поки влада не буде втрачати час на пошук винних.

"Зараз війна і зараз пріоритет – відповідати ворогу на війну. Звичайно, зараз можна перейти у цю частину (пошуку винних в окупації півдня – Главред), але потім почнуться звинувачення і політичні процеси. А питання політики зараз поставлене на певну паузу, тому що нам треба побороти ворога. І тут ми маємо бути єдині", – додав Данілов.

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Раніше повідомлялося, що Росія почала відводити свої війська із частини Запорізької області. Проте поки що невідомо, куди саме рухаються відведені російські сили.

Також раніше радник голови ОП Олексій Арестович повідомляв, що після ударів української артилерії російські війська відійшли з півночі Харківської області. За словами Арестовича, українські бійці завдали ряд дуже влучних ударів по російських військах по всьому фронту.

Згодом стало відомо, що Збройні сили України уже перебувають неподалік від захопленого російськими загарбниками Херсона. У місті уже чути гуркіт боїв.

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війна в Україні окупація російське вторгнення Олексій Данілов
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