США передали Україні нову партію потужних гаубиць М777

США передали Україні партію гаубиць М777 / Пентагон

Сполучені Штати Америки відправили в Україну нову партію прицільних гаубиць М777. Артилерію відправили а рамках військової допомоги для боротьби з рашистами. Про це заявили на офіційній сторінці Пентагону в Facebook.

Американці опублікували фото, на якому видно, як одну з таких гармат вантажать в літак.

"Гаубицю M777 Корпус морської піхоти США завантажують на C-17 Globemaster III ВПС США на авіабазі Марч, Каліфорнія, в рамках допомоги США в забезпеченні безпеки Україні", - йдеться в повідомленні.

Поки невідомо, скільки саме гаубиць були передані ЗСУ в цій партії.

Що відомо про гаубицю М777

M777 - польова буксирувана гаубиця калібру 155 міліметрів. Виробляється компанією BAE Systems.

Вважається найлегшою гаубицею подібного типу, що допускає транспортування на зовнішній підвісці вертольота. Така вага досягається широким використанням в конструкції титану.

Розрахунок гаубиці також зменшено до п'яти осіб

Характеристика:

Маса, кг 4218;

Екіпаж( розрахунок), чол. 7+1;

Калібр, мм 155 мм;

Скорострільність, пострілів / хв 2( норма), 5 (максимум);

Максимальна дальність, (м.) M107: 24 000, ERFB: 30 000, Excalibur: 40 000.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна перемогти Росію на полі бою.

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Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний розповів про те, що українські артилеристи в захваті від 155-мм гаубиць M777, отриманих від США для протистояння російським військам.

"Окремі вітання і вдячність від наших артилеристів американському народу за гаубиці М777. Мої хлопці знають ціну артилерії. Перш за все, вони хотіли передати, що це високоточна і дуже ефективна зброя", — підкреслив Залужний.

Пізніше спікер офісу президента Олексій Арестович раніше зробив прогноз, згідно з яким широкомасштабний контрнаступ ЗСУ на зайняті армією РФ території України може початися в середині червня.

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