УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

США передали Україні нову партію потужних гаубиць М777

9 червня 2022, 09:04

Поки невідомо, скільки саме гаубиць у цій партії були передані для ЗСУ.

Гаубиці М777
США передали Україні партію гаубиць М777 / Пентагон

Сполучені Штати Америки відправили в Україну нову партію прицільних гаубиць М777. Артилерію відправили а рамках військової допомоги для боротьби з рашистами. Про це заявили на офіційній сторінці Пентагону в Facebook.

Американці опублікували фото, на якому видно, як одну з таких гармат вантажать в літак.

"Гаубицю M777 Корпус морської піхоти США завантажують на C-17 Globemaster III ВПС США на авіабазі Марч, Каліфорнія, в рамках допомоги США в забезпеченні безпеки Україні", - йдеться в повідомленні.

Поки невідомо, скільки саме гаубиць були передані ЗСУ в цій партії.

Що відомо про гаубицю М777

M777 - польова буксирувана гаубиця калібру 155 міліметрів. Виробляється компанією BAE Systems.

Вважається найлегшою гаубицею подібного типу, що допускає транспортування на зовнішній підвісці вертольота. Така вага досягається широким використанням в конструкції титану.

Розрахунок гаубиці також зменшено до п'яти осіб

Характеристика:

  • Маса, кг 4218;
  • Екіпаж( розрахунок), чол. 7+1;
  • Калібр, мм 155 мм;
  • Скорострільність, пострілів / хв 2( норма), 5 (максимум);
  • Максимальна дальність, (м.) M107: 24 000, ERFB: 30 000, Excalibur: 40 000.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна перемогти Росію на полі бою.

читайте такожТанк згорів як сірник: бійці ЗСУ влучно знищили техніку окупантів з гаубиці М777

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний розповів про те, що українські артилеристи в захваті від 155-мм гаубиць M777, отриманих від США для протистояння російським військам.

"Окремі вітання і вдячність від наших артилеристів американському народу за гаубиці М777. Мої хлопці знають ціну артилерії. Перш за все, вони хотіли передати, що це високоточна і дуже ефективна зброя", — підкреслив Залужний.

Пізніше спікер офісу президента Олексій Арестович раніше зробив прогноз, згідно з яким широкомасштабний контрнаступ ЗСУ на зайняті армією РФ території України може початися в середині червня.

Інші новини:

війна в Україні посол США російське вторгнення постачання зброї
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:25

У Харкові через обстріли спалахнули масштабні пожежі: двоє людей загинули

10:25

"Вибрав не Європу, а Україну": Роднянський оцінив розлучення сина з росіянкою Студіліною

10:02

Польща передала Україні понад 240 танків і майже 100 одиниць бронетехніки - ДудаВідео

09:42

Тарифи на комуналку взимку не зростуть: Шмигаль розповів про опалювальний сезонВідео

09:33

"Хіба з Гітлером так говорили?": Дуда розніс Шольца і Макрона за дзвінки ПутінуВідео

Реклама
09:17

Налетять потужні грози і сильна злива: синоптики назвали дату, коли Україну атакує циклонВідео

09:17

Російський корабель йде на дно: чому Путіна почали кидати своїПогляд

09:04

США передали Україні нову партію потужних гаубиць М777Відео

08:38

800 загиблих і 400 поранених: одна з мотострілецьких бригад РФ майже повністю полягла в УкраїніВідео

08:34

Гороскоп на сьогодні 9 червня 2022: Левам - неприємний вибір, Скорпіонам - здійснення мрії, Стрільцям - віщі сниВідео

08:19

День друзів 2022: милі картинки і листівки, привітання з дружбою

08:13

Позиції ЗСУ у Сєвєродонецьку рашисти намагаються обійти з флангу: штурм міста триває - ISWВідео

07:55

Окупанти штурмують на 3 напрямках, ЗСУ відкинули ворога біля Сєвєродонецька – ГенштабВідео

07:09

Українські воїни знищили 3 ворожі склади боєприпасів на Херсонщині: 30 окупантів пішли в пеклоВідео

06:42

Скандальні свідчення Медведчука – астролог розповів, чи посадять Порошенка

06:28

"У місті чути гуркіт боїв": ЗСУ вже під Херсоном – АрестовичВідео

06:24

У кремлівському домі престарілих уже рвуться панталони: чому запахло поразкою РосіїПогляд

05:12

Неймовірно смачні томатні оладки за 10 хвилин: простий рецептВідео

05:10

Війська РФ застрягли на кордоні Херсонщини та Миколаївщини: загрози захоплення Одеси немає - ЖдановВідео

04:44

48-річна Хайді Клум поніжилася на сонці в крихітному чорному бікіні

Реклама
04:31

Наслідки війни: Ляшко попередив про проблеми з онкологією

04:24

Надія Мейхер піддражнила шанувальників прогулянкою без білизни

04:05

"А без американських брендів ніяк?": Волочкову розпекли за бомжуватий образ

03:43

Володимир Познер порушив мовчання і зробив загадкову заяву про війну в Україні

03:31

"Відрижка єльцинської епохи": про Аллу Пугачову зняли фільм у пропагандистському стилі

02:39

Макаревич висміяв російських військових: "Раз думати не вмієте - займіться хоча б чистописанням"

02:34

"Мало псів режиму і колаборантів": військовий експерт пояснив, чому росіяни не втримають захоплене

01:32

Західне озброєння змінить хід війни: експерт вказав місяць, коли армію РФ виженуть з УкраїниВідео

00:51

Прикмети на 9 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

08 червня, середа
23:52

Збірна України обіграла Ірландію на старті Ліги наційВідео

23:45

Мілла Йовович звернулася до українців зі словами підтримки: "Ми бачимо вас, ми молимося за вас"Відео

23:36

"Вони віять у перемогу": Зеленський розповів, чим допомогти біженцям з України

23:17

У Сєвєродонецьку вирішується доля Донбасу - ЗеленськийВідео

23:07

Зеленський назвав головну помилку РосіїВідео

23:06

Даша Квіткова покрила тіло патріотичними татуюваннями

22:22

"Не маємо залишити цю війну в спадок": офіцер ЗСУ потужно звернувся до українцівВідео

22:08

Світу загрожує глобальна катастрофа в 2023 році: названо основну проблемуВідео

21:48

Іван Дорн розповів, з ким у Росії зберіг спілкування, незважаючи на війну

21:34

Кремль у червні "сховає" Путіна: у РФ скасували виставу з питаннями і "діалогом з жителями Донбасу"Відео

21:29

"Апетити не обмежаться Україною": Подоляк про плани Держдуми щодо ЛитвиВідео

Реклама
21:06

Більшість за нас: Європарламент проголосував щодо статусу України в ЄСВідео

20:59

Зрадів приходу рашистів: проти нардепа-колаборанта відкрили провадження

20:54

"Дуже важка ситуація": що насправді відбувається в СєвєродонецькуВідео

20:39

"Потрібно відповідати": Жданов розповів, що Україна здатна збивати ракетоносії РФ ще до запуску

20:30

Війська РФ готуються до втечі з Мелітополя, побоюючись наступу армії України - мерВідео

20:29

Довіряй, але перевіряй: 4 знаки зодіаку, які контролюють кожен крок партнера

20:22

"Путін 24 лютого зробив величезну помилку": астролог назвав, що чекає кремлівського правителяВідео

20:10

Прикмети на 10 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

20:05

ЗСУ розгромили рашистів під час штурму біля Берестового - Генштаб

19:49

"Той, у кого є вуха, нехай почує": Пугачова вперше відреагувала на позицію Галкіна

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти