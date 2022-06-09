Війна буде жорстокіша: генерал-розвідник пояснив, чому Україні не варто бити по території РФ

Генерал-розвідник пояснив, чому Україні не варто бити по території РФ/ УНІАН, Главред

Якщо Україна завдасть удару по військових об'єктах на території країни-агресорки Росії, це може мати серйозні наслідки. Зараз відбувається реальна війна, проте РФ кваліфікує її як так звану "спеціальну операцію". А удар ЗСУ по території Росії Кремль може витлумачити як загрозу суверенітету або як вступ Заходу у відкрите протистояння з РФ.

Таким чином, цей крок ще більше розв’яже руки країні-агресорці, і вона може мобілізувати усі наявні сили і засоби, у тому числі й ядерні. Про це сказав керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005–2010 роках, генерал армії Микола Маломуж в інтерв’ю "Обозревателю".

За його словами, такий крок з боку ЗСУ дав би Росії юридичні підстави для оголошення війни Україні.

Це потягне за собою загальну мобілізацію та концентрацію сил і засобів, зокрема і ядерних.

"Більшість засобів застосовується і зараз, але в такому разі це буде масово – концентрується ракетна техніка та бронетехніка всієї країни. І війна перетворюється на складнішу важку війну", – зазначив Маломуж.

До того ж, може змінитися ставлення світу до України і самої ситуації, що також небезпечно і дуже ризиковано. Адже зараз Росія є агресором, вони нападають, а Україна захищається.

"Відповідно, ми вищі у моральному сенсі, а це найважливіший фактор, це понад 50% успіху у справі визволення країни. Росіяни розуміють, що їхні дії неправомірні, що це порушення всіх принципів ведення війни", – каже генерал.

Якщо ж У країна вдарить по території РФ, то там можуть роздувати концепцію, що нібито є загроза з боку Заходу, що призведе до стягування усіх ресурсів.

"На мою думку, завдати ударів по комунікаціях, складах, колонах на території Росії було б дуже вигідно, але це привід до великої війни", – зазначив Маломуж.

Раніше повідомлялося, що США відправили в Україну нову партію прицільних гаубиць М777. Артилерію відправили в рамках військової допомоги для боротьби з рашистами.

Нагадаємо, Україні доведеться чекати на обіцяні Німеччиною системи протиповітряної оборони і реактивні системи залпового вогню аж до зими. Ці системи зможуть доставити в Україну не раніше листопада або грудня.

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