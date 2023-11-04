Назвала 'холопами й рабами': в РФ написали новий донос на Аллу Пугачову

Російські пропагандисти з "Зову народа" опублікували звернення до Слідчого комітету РФ, в якому вимагають допитати російську співачку Аллу Пугачову.

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Пропагандисти написали черговий донос на Аллу Пугачову / Колаж: Главред, фото:instagram.com alla_orfey, ua.depositphotos.com

Російські пропагандисти з організації "Зов народа" опублікували звернення до керівництва Слідчого комітету РФ та Міністерства внутрішніх справ країни, в якому вимагають допитати російську співачку Аллу Пугачову. Про це повідомив російський пропагандистський сайт The Moscow Times.

Свою вимогу пропагандисти опублікували у забороненій в Україні соціальні мережі - "ВКонтакте". У доносі вони стверджують, що Пугачова фінансує Збройні сили України та називає населення Росії "холопами й рабами". Максимальне покарання за це порушення передбачає штраф у розмірі 10 000 рублів.

Також "Зов народа" наголосили на тому, що Пугачова висловлювала свою підтримку чоловікові, Максиму Галкіну. Раніше його російська влада оголосила "іноземним агентом". Галкін, за їхніми словами, фінансує українську армію. Активісти намагаються довести це на основі його виступу в турецькій Анталії влітку цього року, який, за їхніми даними, організували українські менеджери.

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Організація також звернулася до директора ФСБ Росії Александра Бортнікова з вимогою перевірити Галкіна на предмет фінансування ЗСУ та, якщо це підтвердиться, визнати його спонсором тероризму.

Звернення оприлюднили після того, як Пугачова повернулася до Росії у листопаді. Це не перший раз, коли на співачку подають донос. У квітні 2023 року також був написаний донос до Генпрокуратури Росії, де її звинувачували у фінансовій підтримці ЗСУ та критиці російського вторгнення в Україну.

Що відомо про приїзд Пугачової в Росію

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Алла Пугачова переїхала до Ізраїлю. Вона прибула до Росії 2 листопада після тривалої відсутності. Причини її візиту не розголошуються, на це запитання її помічниця відповіла, що "це невідомо".

Наступного дня, 3 листопада, Пугачова вирушила до Санкт-Петербурга. Пропагандистські ЗМІ припускали, що вона може взяти участь у церемонії прощання з дирижером Юрієм Теміркановим.

Раніше повідомлялось, співачка Алла Пугачова, за даними її близьких, приїхала в Росію для вирішення питань щодо свого спадку. Основним завданням візиту Примадонни є питання щодо заповіту. Деякі аспекти та питання, пов'язані з її спадковим майном, потребують розгляду, зокрема відносно замку, яким на практиці володіє її чоловік, Максим Галкін. Повернувшись до Росії, Алла Пугачова має намір вирішити ці питання.

Також пропагандистські ЗМІ навіть організували чергування біля її маєтку в селищі Грязь, щоб зафіксувати її приїзд та дізнатись як вона виглядає. Пугачова приїхала у свій замок на чорному Rolls-Royce.

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