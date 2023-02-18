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В РФ уже готуються до смути, але вона не почнеться, допоки ЗСУ вщент не розіб'ють окупантів - Дикий

18 лютого 2023, 17:59
Експерт підкреслив, що однією з ознак майбутньої смути є марш-парад приватних військових кампаній.
ВСУ, Кремль
Дикий заявив, що в РФ вже почали готуватися до смути / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, УНІАН

Болючі поразки російської окупаційної армії на війні проти України можуть запустити певні процеси всередині Російської Федерації. Зокрема, одним із тригерів може бути захід ЗСУ до Криму. Тоді, найімовірніше, у Кремлі станеться переворот. Таку думку в інтервʼю Главреду ​​висловив політичний і військовий експерт, колишній командир взводу батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

Як зазначив експерт, розпад Росії станеться тільки після періоду боротьби за владу. Саме в процесі цієї боротьби знайдеться багато незадоволених тим, що не відхопили собі владу у всій РФ. Натомість вони братимуть до своїх рук владу у якомусь зі шматків Росії. Дикий підкреслив, що певна підготовка до цього вже триває.

"Я не хотів би переоцінювати ці процеси, бо в нас було багато надмірного оптимізму з цього приводу, який я не поділяю. Але такі моменти є – зокрема, вже два національних батальйони з Туви та Татарстану відмовилися воювати і повернулися додому. Обидва влаштували бунт, і їх не те що кувалдами не побили, а просто мовчки повернули додому. Те, що у Дагестані навіть не стали проводити мобілізації – з тієї ж серії, адже це була єдина республіка, де почався потужний процес супротиву. Тож на національних околицях дві звивини вже почали потроху ворушитися", - сказав військовий експерт.

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Хто такий Євген Дикий

Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

Інша ознака майбутньої великої смути, за його словами, – це марш-парад приватних військових кампаній. Тобто усі, хто мають серйозний матеріальний ресурс, наразі створюють свої ПВК.

"Абсолютно очевидно, що це роблять не для війни в Україні, а для майбутньої війни за Росію після Путіна. Тобто у Росії до смути потихеньку готуються, але вона, на жаль, не почнеться, допоки ми не розібʼємо їх тут. Послідовність саме така, а не зворотня, як би нам цього не хотілося", - підкреслив Дикий.

Розвал Російської Федерації

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна звільнить усі свої території від російських загарбників. У той же час на країну-агресорку Росію чекає досить сумна доля - у майбутньому ця держава розпадеться. Також секретар РНБО переконаний, що зовсім скоро армія чеченського диктатора Рамзана Кадирова почне вбивати росіян на території Російської Федерації.

Глава Міноборони Олексій Резніков зробив прогноз, згідно з яким Російська Федерація вже через 5 років припинить своє існування. За його словами, на країну-агресорку очікує розпад з парадом суверенних республік.

На думку економіста і політолога Олега Соскіна, після кожної військової поразки становище Росії і особисто глави Кремля Володимира Путіна на міжнародній арені змінюється лише в гіршу сторону. За його словами, якщо українські війська увійдуть до Криму, Путіну скажуть заспокоїтися і потихеньку доживати свій вік, щоб не сталося чогось гіршого. Експерт наголосив, що для Путіна це буде найкращий варіант.

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війна в Україні війна Росії та України Євген Дикий
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