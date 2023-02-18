В РФ уже готуються до смути, але вона не почнеться, допоки ЗСУ вщент не розіб'ють окупантів - Дикий

Болючі поразки російської окупаційної армії на війні проти України можуть запустити певні процеси всередині Російської Федерації. Зокрема, одним із тригерів може бути захід ЗСУ до Криму. Тоді, найімовірніше, у Кремлі станеться переворот. Таку думку в інтервʼю Главреду висловив політичний і військовий експерт, колишній командир взводу батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.
Як зазначив експерт, розпад Росії станеться тільки після періоду боротьби за владу. Саме в процесі цієї боротьби знайдеться багато незадоволених тим, що не відхопили собі владу у всій РФ. Натомість вони братимуть до своїх рук владу у якомусь зі шматків Росії. Дикий підкреслив, що певна підготовка до цього вже триває.
"Я не хотів би переоцінювати ці процеси, бо в нас було багато надмірного оптимізму з цього приводу, який я не поділяю. Але такі моменти є – зокрема, вже два національних батальйони з Туви та Татарстану відмовилися воювати і повернулися додому. Обидва влаштували бунт, і їх не те що кувалдами не побили, а просто мовчки повернули додому. Те, що у Дагестані навіть не стали проводити мобілізації – з тієї ж серії, адже це була єдина республіка, де почався потужний процес супротиву. Тож на національних околицях дві звивини вже почали потроху ворушитися", - сказав військовий експерт.
Хто такий Євген Дикий
Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.
Інша ознака майбутньої великої смути, за його словами, – це марш-парад приватних військових кампаній. Тобто усі, хто мають серйозний матеріальний ресурс, наразі створюють свої ПВК.
"Абсолютно очевидно, що це роблять не для війни в Україні, а для майбутньої війни за Росію після Путіна. Тобто у Росії до смути потихеньку готуються, але вона, на жаль, не почнеться, допоки ми не розібʼємо їх тут. Послідовність саме така, а не зворотня, як би нам цього не хотілося", - підкреслив Дикий.
Розвал Російської Федерації
Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна звільнить усі свої території від російських загарбників. У той же час на країну-агресорку Росію чекає досить сумна доля - у майбутньому ця держава розпадеться. Також секретар РНБО переконаний, що зовсім скоро армія чеченського диктатора Рамзана Кадирова почне вбивати росіян на території Російської Федерації.
Глава Міноборони Олексій Резніков зробив прогноз, згідно з яким Російська Федерація вже через 5 років припинить своє існування. За його словами, на країну-агресорку очікує розпад з парадом суверенних республік.
На думку економіста і політолога Олега Соскіна, після кожної військової поразки становище Росії і особисто глави Кремля Володимира Путіна на міжнародній арені змінюється лише в гіршу сторону. За його словами, якщо українські війська увійдуть до Криму, Путіну скажуть заспокоїтися і потихеньку доживати свій вік, щоб не сталося чогось гіршого. Експерт наголосив, що для Путіна це буде найкращий варіант.
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