ЗМІ здивували цифрами втрат окупантів за останні тижні війни

Підтверджені втрати Росії почали суттєво зростати ще від середини грудня 2022 року.

Втрати Росії у війні різко зросли / Міноборони РФ

Збройні сили України продовжують вправно знищувати російських загарбників, які прийшли на нашу землю. Так, за останні тижні втрати окупантів у 5 разів перевищили звичайні щотижневі показники.

Як пише російська служба BBC, підтверджені втрати Росії почали суттєво зростати ще від середини грудня 2022 року. Протягом усього минулого року російські джерела щотижня повідомляли про близько 250-300 загиблих. Вже у січні 2023 року ці цифри подвоїлися.

"Всього за два тижні лютого російській службі ВВС спільно з виданням "Медіазона" та командою волонтерів вдалося підтвердити імена 1679 загиблих, що у п'ять разів більше за звичайні щотижневі цифри. Це найбільший приріст втрат російських військових за час вторгнення в Україну. І йдеться тільки про ті дані, які нам вдається знайти і перевірити за відкритими джерелами, тобто реальне число втрат, безумовно, ще більше", - йдеться в повідомленні.

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Видання також вказало, що з відкритих джерел відомо про загибель 1121 мобілізованого росіянина. З них 40% загинули в період від 1 січня.

Втрати України та Росії на війні

Раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що втрати української армії під час війни, яку розв'язала в Україні Росія, становлять від 10 до 13 тисяч загиблих. Водночас втрати окупаційної армії набагато більші.

Як зазначив керівник Служби зовнішньої розвідки України та генерал армії Микола Маломуж, влада Росії приховує реальні втрати своєї армії, які вона несе у війні проти України. За його словами, більше 55 тисяч росіян уже вбиті і 60-70 тисяч поранені. Всього близько 100 тисяч убитих і поранених. Він підкреслив, що близько 90% окупантів – без ніг, без рук, з важкими пораненнями та каліцтвами. Назад на фронт повертається лише 10%.

Ба більше, російське командування приховує причини загибелі мобілізованих росіян перед новою хвилею призову, щоб запобігти бунтам в армії. У зв’язку з цим командири розповідають родичам ліквідованих окупантів, що ті нібито "заснули та не прокинулись".

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