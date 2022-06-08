У РФ зростає невдоволення: росіяни обурені забороною говорити про загиблих на війні - ISW

У Россі зростає напруга / РИА Новости, Reuters

У Росії забороняють говорити про реальну кількість загиблих в результаті війни в Україні, а також про примусову мобілізацію в "ЛДНР". Ці заборони явно загострюють напругу всередині країни і антивоєнні настрої. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Росіяни також скаржаться на недостатню підготовку російських бойових сил.

Кремль доручив юристам і психологам переконати сім'ї особового складу затонулого крейсера "Москва" утриматися від розголошення будь-якої інформації про смерть родичів. Таким чином вони намагаються придушити напругу в Росії.

Повідомляється, що Кремль погрожує анулювати фінансову компенсацію сім'ям, які будуть публічно засуджувати дії Москви і затоплений крейсер. Багато родичів у свою чергу відмовилися зустрічатися з командуванням ЧФ в окупованому Севастополі.

Також з'явилася інформація про те, що в "ДНР" нібито пообіцяли виплатити компенсації пораненим і загиблим на передовій у війні проти України.

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Нагадаємо, кілька днів Антон Геращенко - екснардеп, а нині радник міністра внутрішніх справ України Дениса монастирського розголосив інформацію про те, що Олександр Невзоров і його дружина Лідія Невзорова завдяки указу президента Зеленського отримали українське громадянство. з формулюванням "За видатні заслуги перед нашою країною".

Трохи пізніше публіцист особисто на своєму каналі в месенджері Telegram офіційно підтвердив - українське громадянство йому надано.

6 червня в рамках своєї чергової пресконференції український лідер Володимир Зеленський особисто заявив - Невзоров отримає громадянство України. І пояснив таке рішення фактором прагматичності.

"Маємо розгойдувати Росії як можемо. Треба це робити. Вважаю, що і ця хороша зброя теж – люди будь-якого громадянства, які виступають за Україну і її підтримують", - підкреслив президент.

Сам Невзоров сподівається, що його багаторічний досвід дуже стане в нагоді Україні в боротьбі з російською пропагандистською машиною, частиною якої йому довелося бути кілька десятиліть.

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