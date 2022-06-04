Як такого паспорта поки немає: Невзоров розповів, як отримав українське громадянство

Невзоров, паспорт / Instagram та УНІАН

Російський опозиціонер-публіцист Олександр Невзоров дізнався про те, що йому указом президента Володимира Зеленського присвоєно громадянство України тільки тоді, коли ця інформація потрапила в ЗМІ. Про це він сказав в інтернет-ефірі телеканалу "Україна 24".

Сам Невзоров сподівається, що його багаторічний досвід дуже стане в пригоді Україні в боротьбі з російською пропагандистською машиною, частиною якої йому довелося бути кілька десятиліть.

Як каже публіцист, формально як такого українського паспорта у нього ще немає.

"Є указ Зеленського і офіційне повідомлення про це, яке вже рознесли всі засоби масової інформації", – сказав Невзоров.

На запитання журналіста, коли він подав прохання на отримання українського громадянства, Невзоров відповів прямо.

"Не можу сказати, що я прямо запитував. Це обговорювалося, і я був гарячим прихильником цього. Але це було в ті дні, коли чесна військова перемога України, яка може бути, якщо не буде застосована ядерна зброя, була ще дуже далеко. Цієї всієї історії не день, не два, не тиждень, а значно більше часу. Дізнався я рівно тоді ж, коли дізналися всі", - підсумував він.

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Нагадаємо, раніше колишній заступник глави МВС України Антон Геращенко заявив, що колишній депутат Держдуми РФ, журналіст і публіцист Олександр Невзоров і його дружина Лідія Невзорова отримали українське громадянство.

За даними Геращенко, відповідний указ підписав глава Української держави Володимир Зеленський.

"Олександру Невзорову і його дружині Лідії Невзорової Указом президента Володимира Зеленського надано громадянство України за видатні заслуги перед нашою країною", – писав Геращенко у своєму Telegram-каналі.

Трохи пізніше сам Олександр Невзоров в цьому ж месенджері офіційно факт надання йому українського громадянства.

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