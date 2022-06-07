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У Черкасах росіянин спалив свій паспорт в знак протесту: "Росія має припинити війну"

7 червня 2022, 13:23

Чоловік звернувся до громадян РФ та закликав їх сприяти закінченню військових дій на території Україні.

У Черкасах росіянин спалив паспорт РФ / УНІАН, Скріншот

У Черкасах росіянин спалив свій паспорт та закликав громадян РФ схаменутись. Він просить жителів Росії сприяти закінченню війни. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Як виявилось, чоловік ще у 2015 році переїхав до України з Москви, одружився та вже понад шість років розвиває свій приватний бізнес.

Чоловік обурений тим, що на території нашої країни робить "друга армія світу".

"Схаменіться, намагайтесь усіляко сприяти закінченню цієї війни, не вступайте у збройні сили Російської Федерації. Намагайтесь зупинити російську агресію і не вірте у те, що показують по телебаченню. Росія має припинити цю військову агресію стосовно України", - сказав росіянин.

На знак протесту, він розірвав свій паспорт громадянина РФ та спалив його.

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Нагадаємо, кілька днів Антон Геращенко - екснардеп, а нині радник міністра внутрішніх справ України Дениса монастирського розголосив інформацію про те, що Олександр Невзоров і його дружина Лідія Невзорова завдяки указу президента Зеленського отримали українське громадянство. з формулюванням "За видатні заслуги перед нашою країною".

Трохи пізніше публіцист особисто на своєму каналі в месенджері Telegram офіційно підтвердив - українське громадянство йому надано.

6 червня в рамках своєї чергової пресконференції український лідер Володимир Зеленський особисто заявив - Невзоров отримає громадянство України. І пояснив таке рішення фактором прагматичності.

"Маємо розгойдувати Росії як можемо. Треба це робити. Вважаю, що і ця хороша зброя теж – люди будь-якого громадянства, які виступають за Україну і її підтримують", - підкреслив президент.

Сам Невзоров сподівається, що його багаторічний досвід дуже стане в нагоді Україні в боротьбі з російською пропагандистською машиною, частиною якої йому довелося бути кілька десятиліть.

Інші новини:

війна в Україні ДБР російське вторгнення російські паспорти
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