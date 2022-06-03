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Ексдепутату Держдуми Невзорову з дружиною дали українське громадянство

3 червня 2022, 11:35

Такий указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Ексдепутату Держдуми Невзорову з дружиною дали українське громадянство/ Radiokp

Колишній депутат Держдуми РФ, журналіст і публіцист Олександр Невзоров і його дружина Лідія Невзорова отримали українське громадянство.

Відповідний указ підписав глава Української держави Володимир Зеленський. Про це повідомив у Telegram колишній заступник очільника МВС України Антон Геращенко.

"Олександру Невзорову та його дружині Лідії Невзоровій Указом президента Володимира Зеленського надано громадянство України за визначні заслуги перед нашою країною", – зазначає Геращенко.

Він також нагадав, що слідчий комітет Росії 23 березня порушив проти Олександра Невзорова справу за дискредитацію збройних сил РФ.

"За те, що чесно розповів народу Росії про варварське бомбардування пологового будинку в Маріуполі", – додав Геращенко.

Раніше повідомлялося, що російський журналіст і публіцист Олександр Невзоров, відомий своєю опозиційністю до путінського режиму, зі своєю дружиною хочуть отримати українське громадянство. З’являлася інформація, що вони вже подали відповідну заявку.

Варто зазначити, що на офіційному сайті президента України указ про надання українського громадянства подружжю Невзорових ще не опублікований.

Нагадаємо, раніше російський журналіст-опозиціонер Олександр Невзоров показав, як Росія своїми ж руками зруйнувала міф про силу "другої армії світу" і принизила свого солдата. У своєму Telegram-каналі Невзоров опублікував фото фігурок солдатів РФ, які притискають до серця крадені унітази.

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