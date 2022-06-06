Зеленський прокоментував надання Невзорову громадянства України

Зеленський, Невзоров / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російський журналіст і ексдепутат Держдуми РФ Олександр Невзоров подався на українське громадянство.

"Я знаю, що він хотів залишити громадянство РФ, тому що підтримує Україну. У нас була про це розмова, він є в списках", - зазначив глава держави, передає Суспільне.

Президент пояснив, що Україна повинна докладати зусиль, щоб дестабілізувати ситуацію в Росії.

"Якщо ми можемо розгойдувати Росію, то треба це робити. Я вважаю, що це наша зброя теж-люди, будь-якого громадянства, які виступають за Україну", - підкреслив президент.

У той же час, він не пояснив, чи отримав Невзоров російське громадянство.

При цьому Зеленський зазначив, що російським олігархам на кшталт Романа Абрамовича або Олега Дерипаски не надаватиметься українське громадянство.

Громадянство України

Російський опозиціонер-публіцист Олександр Невзоров дізнався про те, що йому указом президента Володимира Зеленського присвоєно громадянство України тільки тоді, коли ця інформація потрапила в ЗМІ.

Сам Невзоров сподівається, що його багаторічний досвід дуже стане в нагоді Україні в боротьбі з російською пропагандистською машиною, частиною якої йому довелося бути кілька десятиліть.

Читайте також: