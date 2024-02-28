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У РФ за наказом тітки з "Дому-2" крадуть вінки Навального для могили Пригожина

Дмитро Відоменко
28 лютого 2024, 17:32
У Росії колишня учасниця проекту "Дім-2" Наталя хім очолила розкрадання меморіалу Навального - звідти забирають квіти і носять їх до пам'ятника Пригожину.
Квіти від навального пригожину
Наталія хім (Максимус) дала команду своїм прихильникам красти квіти з меморіалу Навальному / колаж Главред, скріншоти з відео

У столиці країни-агресора РФ Москві прихильники війни проти України крадуть квіти зі стихійних меморіалів, які присвячені нещодавно померлому російському опозиціонеру Олексію Навальному. Як повідомляє Telegram-канал ASTRA, такий "флешмоб" оголосила скандальна колишня учасниця телешоу "Дім-2", і провоєнна активістка Наталія Хім (Максимус).

Вона закликала через свій Telegram-канал забирати квіти, які росіяни приносять на луб'янську площу (в центрі Москви біля будівлі ФСБ РФ) до імпровізованого меморіалу, який виник біля Соловецького каменю.

За її словами, всі букети слід перенести до місця, відведеного в Москві в якості меморіалу тим окупантам, які загинули в боях з ЗСУ.

відео дня

"Ми, звичайно, знаємо, що він (Навальний - Главред) загинувши. Але чесно скажу, ми не сумуємо. Мною, а також співробітниками компанії ПВК "Вагнер", а також іншими учасниками СВО, прийнято спільне рішення, що квітам там не місце. Відтепер всі квіти, які будуть приноситися туди, будуть збиратися і нестися на меморіал героям СВО. Це більш гідне місце, особисто я так вважаю, і хлопці теж так вважають", - заявила Хім.

Трохи пізніше в мережі з'явилося відео, на якому чоловік у масці кладе до Меморіалу вбитого в РФ колишнього ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина біля храму Максима Блаженного на Варварці (в двох кроках від Кремля) оберемок квітів. При цьому він стверджує, що забрав квіти з меморіалу Навальному на Луб'янці.

Хто такий Олексій Навальний

Російський опозиційний політик, громадський діяч і юрист українського походження. Став відомий як організатор демонстрацій проти корупції в Росії, а також проти президента Володимира Путіна і його уряду. Wall Street Journal описав Навального як "людину, яку Володимир Путін боїться найбільше", пише Вікіпедія.

20 серпня 2020 року був отруєний в літаку, коли повертався з Томська до Москви, впав у кому. 24 серпня був перевезений в берлінську клініку.

22 березня 2022 року Лефортовський районний суд Москви засудив Олексія Навального до 9 років позбавлення волі в колонії суворого режиму за звинуваченнями в шахрайстві в особливо великому розмірі і неповазі до суду.

4 серпня 2023 року Московський міський суд засудив Олексія Навального ще до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму за звинуваченням у створенні екстремістського співтовариства.

Олексій Навальний помер 16 лютого 2024 року, перебуваючи в ув'язненні у виправній колонії №3 в селищі Харп в Ямало-Ненецькому окрузі Росії.

Смерть Олексія Навального: що відомо

Нагадаємо, що 16 лютого 2024 року Олексій Навальний помер у російській в'язниці. Російський опозиційний політик Олексій Навальний помер у виправній колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть засудженого.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на смерть Навального і назвав ім'я вбивці. Президент зазначив, що російського опозиціонера Олексія Навального у в'язниці вбив російський диктатор Володимир Путін і він повинен понести відповідальність за свої жахливі дії.

Стало відомо останнє розслідування Навального, після якого його посадили. Російський опозиціонер опублікував двогодинний фільм про розкішний палац, який, як він стверджував, належить російському диктатору Володимиру Путіну і фінансується людьми з його оточення.

24 лютого російські тюремники нарешті віддали тіло Олексія Навального його матері. Про передачу тіла рідним повідомила прес-секретар Навального Кіра Ярмиш і підкреслила, що влада може заважати провести його так, як цього хоче сім'я.

Пізніше глава ГУР Кирило Буданов розповів, від чого помер Навальний. Начальник Головного управління розвідки заявив, що смерть російського опозиціонера настала через відрив тромбу. Разом з тим він не уточнив, чи могло що-небудь спровокувати смерть.

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новини Росії Олексій Навальний Євген Пригожин
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