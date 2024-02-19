Результати наради в Москві: в ГУР назвали наступну ціль Кремля після Навального

В ГУР назвали наступну ціль Кремлівського режиму після ліквідації російського опозиціонера Олексія Навального.

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В ГУР назвали наступну ціль Кремля після Навального / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

17-18 лютого в Москві відбулися наради в російському політичному керівництві щодо ситуації з опозиціонером Олексієм Навальним, який загинув у в'язниці. Російська влада обговорювала способи продовження чистки серед впливових осіб опозиції. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у своєму Facebook.

"Після вбивства у в'язниці Олексія Навального, у Москві, за наявними даними, усі вихідні проводилися наради в адміністрації "президента" та російському гестапо (спецслужбах Росії – ред.) щодо подальших дій стосовно інших російських опозиціонерів", – йдеться у повідомленні.

Юсов вказав, що Навальний вважався однією з ключових фігур опозиції проти кремлівського режиму, особливо в країнах Заходу. Зараз, перед "виборами Путіна", російське керівництво шукає способи протидії деяким політичним діячам.

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За словами представника розвідки, мова йде про тих, хто ставить під сумнів легітимність та моральність режиму Кремля.

"Зокрема, активно обговорюється діяльність Михайла Ходорковського, який продовжує уособлювати помітний політичний та медійний ресурс, критичний до російської влади воєнних злочинців", – зауважив він.

Крім цього, Юсов підкреслив, що наразі ведуться обговорення щодо можливих способів продовження "зачистки" впливових осіб у середовищі російської опозиції в інших країнах.

У той же час вище політичне керівництво Росії обговорює наслідки проведення активних заходів на території країн "Вільного світу".

Смерть Навального у в'язниці

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 16 лютого російський опозиційний лідер Олексій Навальний помер у виправній колонії, повідомляє УФСВП (тюремне відомство) Ямало-Ненецького автономного округу.

Соціолог Ігор Ейдман зазначив, що у диктатора Володимира Путіна немає справжньої опозиції, яка могла б йому завадити, ні в середині Росії, ні за кордоном, але це не означає, що він припинить переслідування та убивства.

16 лютого в російській в'язниці "Полярний вовк" помер Олексій Навальний. Цю трагічну подію прокоментував, зокрема, президент Володимир Зеленський, а також інші світові лідери.

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