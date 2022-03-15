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Путін і Шойгу планують вирубку українського лісу на продаж – розвідка

15 березня 2022, 12:47

Планується тотальна вирубка на окупованих Росією українських територіях.

Путін і Шойгу планують вирубку українського лісу на продаж/ УНІАН

Росія планує масово вирубувати ліси на окупованих українських територіях. Про це йдеться в листі до Володимира Путіна від міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Лист має назву "Про можливість вирубки на землях оборони".

Документ має на меті отримати дозвіл на масову вирубку українських лісів і зелених насаджень. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України у Facebook.

Рубати дерева хочуть нібито для потреб російських збройних сил. Проте "надлишок" будуть продавати.

"Плануються вирубки "будь-якої інтенсивності і будь-якого віку, незалежно від форми власності та категорії земель з правом використання отриманої деревини". При цьому, зазначено в листі, невикористану для потреб ЗС РФ деревину буде продано, а отримані кошти підуть на забезпечення армії-окупанта", – зазначають в українській розвідці.

У ГУР Міноборони наголошують, що українські ліси, які опинилися на окупованих Росією територіях, перебувають у зоні найвищого ризику.

Також у розвідці нагадали, що востаннє подібні акти екоциду відбувалися на українських територіях під час фашистської окупації. Тоді загарбники знищували і вивозили матеріальні та природні цінності.

Раніше радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович сказав, що російські військові збільшуватимуть кількість обстрілів України крилатими ракетами. За його словами, у Росії залишається "дуже потужний запас ракет".

Нагадаємо, раніше полковник запасу і військовий експерт Олег Жданов розповів Главреду, що в Росії є завдання мінімум і завдання максимум у цій війні. Максимальна мета, яку зараз собі ставить Путін – це пробити сухопутний коридор до Криму. Тому Маріуполь є стратегічною метою і для України, і для Росії. Завдання мінімум в російській армії – закріпитися на нинішніх рубежах і зібрати хоч якийсь резерв для їх утримання.

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