Путін і Шойгу - за війну з Україною: в ГУР заявили про розкол в керівництві РФ

У командуванні РФ підтримують війну з Україною тільки Путін і Шойгу - ГУР / Reuters

У Росії тільки президент Володимир Путін і міністр оборони Сергій Шойгу підтримують продовження повномасштабного військового вторгнення на територію України. Всередині російського військово-політичного керівництва з'явилися проблеми, всі інші виступають проти продовження так званої спецоперації. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

В ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що в російському керівництві прямо підтримують військовий конфлікт з українською державою тільки дві людини – президент Путін та глава Міноборони Шойгу. Решта проти і намагаються зупинити конфлікт. З`явилися проблеми всередині військово-політичного командування.

"Почалися великі проблеми всередині військово-політичного керівництва Росії. Насправді наразі лише дві людини, які абсолютно прямо виступають за продовження війни. Всі інші намагаються це зупинити...дві людини абсолютно відверто виступають за продовження війни - це Путін та Шойгу", - стверджує Буданов, підкреслюючи, що навіть російські генерали виступають за припинення військового нападу на Україну.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович сказав про те, що незабаром окупаційні російські війська спробують перекинути свої резерви на ті напрямки, де їм вдалося просунутися – під Маріуполем, у Харківській області, і можливо, у Київській області. Однак їх резерви будуть вичерпані протягом 10 днів.