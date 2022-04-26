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У РФ насмішили розміром подачки вдовам знищених в Україні рашистів

26 квітня 2022, 11:53

Матеріальну допомогу зібрали для вдів загарбників "за допомогою друзів".

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У Росії дружинам знищених в Україні окупантів роздають матеріальну допомогу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень).

Як пишуть в російських соцмережах, матеріальну допомогу зібрали для вдів загарбників "за допомогою друзів".

При цьому кожну жінку, якій дають цю виплату, фотографують для звіту, що публікується в російській соцмережі "Вконтакте".

Звернемо увагу, що на фото зображені дружини вбитих окупантів. Вони тримають в руках дві купюри по п'ять тисяч рублів.

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Після цього кожну з них фотографують на тлі машини, на вікні якої зображений російський нацистський знак – літера Z і портрет Сталіна.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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