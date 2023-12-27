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"У Кремлі йде протистояння двох башт": журналіст спрогнозував, коли зміниться влада в РФ

Альона Вороніна
27 грудня 2023, 16:00
Глава Кремля планує правити в РФ, поки він живий. Але у Кремлі уже почалася підкилимна метушня двох бригад.
'У Кремлі йде протистояння двох башт': журналіст спрогнозував, коли зміниться влада в РФ
Журналіст спрогнозував, коли зміниться влада в РФ/ колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін з відео

Російський диктатор Володимир Путін не готує собі наступників, адже планує бути при владі у країні-агресорці Росії, поки він живий. Але у Кремлі сформувалася підкилимна боротьба двох груп. Про це розповів журналіст, письменник, публіцист і головний редактор каналу Sotnik-TV Олександр Сотник в інтерв'ю Главреду.

"Путін буде довічним, тому він не збирається готувати собі наступників. Якщо він буде 100 років жити, стільки ж і буде правити. Путін не живе в парадигмі наступника – на цю роль досі нікого немає, тому що Путін не дозволяв з'являтися такій фігурі. Наступники готові були з'явитися, але він їх усіх прибрав", – зазначає Сотник.

За його словами, у Кремлі зараз йде підкилимна метушня двох бригад (башт).

"Перша – Кирієнко з Ковальчуками, а друга – це Патрушев з Бортніковим. От вони один одному і протистоять. ФСБ вкрай незадоволена активністю Кирієнка і, до речі, тим же серіалом "Слово пацана", який був замовлений адміністрацією президента в особі Кирієнка і проплачений Ковальчуком. Сам серіал зняв Бондарчук, який без грошей і пальцем не поворухне. Хоча в цьому "искюйстве" печерному всі такі залишилися", – сказав журналіст.

Сотник зазначає, що поки Путін живий, він не збирається відмовлятися від влади в Росії. А жити російський диктатор хоче довго, і весь цей час він планує правити в РФ.

"Путін не просто так сказав: а навіщо нам планета Земля, якщо на ній немає Росії? Якщо на ній немає моєї банди, якою я правлю. От тоді все – вщент розколотимо цю планету", – каже журналіст.

У той же час Сотник висловив думку, що з точки зору економіки ця російська "печера" довго не протягне, адже у цій сфері в РФ страшна деградація. За словами журналіста, усе, що залишається Путіну – це і надалі накачувати агресивну мілітаристську риторику. Сотник зазначає, що російський диктатор буде все більше погрожувати Заходу і одного разу здійснить вторгнення.

"Як це буде відбуватися, навіть не уявляю. Тому що і зараз для мене це здається якимось божевіллям. Але одного разу це просто станеться – буденно, і стане частиною новинної стрічки. А далі – подивимося, як це все буде відбуватися і розвиватися. Залишається відкритим питання про те, чи надовго вистачить Росії, коли Путін натисне на кнопку, якою буде відповідь і в яких масштабах", – підсумував Сотник.

Дивіться відео, в якому Олександр Сотник зробив прогноз про війну Росії з НАТО:

Хто такий Олександр Сотник

Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Раніше Сотник розкрив плани РФ на 2024-й рік. За його словами, окупанти спробують захопити ще більшу територію. Він зазначив, що весь 2024-й рік буде для Кремля періодом утримання тих територій України, які вони вже окупували, і спроб загарбати ще більше.

Також Олександр Сотник оцінив шанси Путіна вести довгу війну. Він зазначив, що Україна потрібна РФ як "кормова база, щоб віджати і перетворити в таке саме болото", вважає Олександр Сотник.

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новини Росії Володимир Путін Олександр Сотник
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