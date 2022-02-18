В РФ запускатимуть ракети у межах військових навчань під керівництвом Путіна

В РФ запускатимуть ракети у межах військових навчань/ Reuters

У Росії в суботу, 19 лютого, проведуть запуск балістичних і крилатих ракет у межах військових навчань.

Тренування відбудуться під керівництвом російського президента Володимира Путіна. Про це повідомили у Міноборони Росії, пише російське "РБК".

Зазначається, що ракети запускатимуть під час планових навчань сил стратегічного стримування. До них залучать Повітряно-космічні сили, Південний військовий округ, Ракетні війська стратегічного призначення, Північний і Чорноморський флот.

"Навчання сил стратегічного стримування було сплановано раніше для перевірки готовності органів військового управління, бойових розрахунків пуску, екіпажів бойових кораблів та стратегічних ракетоносців до виконання поставлених завдань, а також надійності озброєння стратегічних ядерних та неядерних сил", – зазначають у Міноборони Росії.

Загроза російського вторгнення

Хоча в Росії заявили, що почали повертати військових в місця постійної дислокації після військових навчань біля українського кордону і в окупованому Криму, Україна і країни-партнери заявляють, що не побачили реального відведення військ.

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Президент України Володимир Зеленський з недовірою поставився до таких заяв і наголосив: "коли відведуть війська – це побачать усі". Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що поки що розвідка не знайшла ніяких доказів того, що Росія і справді відводить війська від українського кордону.

Президент США Джо Байден заявив про те, що є всі підстави очікувати нападу Росії на Україну в "найближчі кілька днів". Також Байден стверджує, що у нього є інформація про ймовірність проведення РФ "операції під чужим прапором". Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може вдатися до провокації для вторгнення в Україну.

При цьому у Міноборони Великої Британії опублікували карту ймовірного вторгнення Росії в Україну. У повідомлення відомства наголошується, що на кордоні з Україною спостерігається потужна присутність російських військ, яка дозволяє Кремлю почати війну без попередження.

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