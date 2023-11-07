Удари не будуть "примітивними": у РФ наростили виробництво ракет - ISW

У армії РФ в резерві є близько 900 високоточних оперативно-стратегічних і стратегічних ракет.

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Окупанти наростили виробництво ракет швидше, ніж очікувалося / Колаж: Главред, фото: МО РФ

Російські окупанти змогли збільшити запаси високоточних ракет швидше, ніж передбачалося. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

В ISW нагадали, що 6 листопада представник Головного управління військової розвідки України Вадим Скібіцький заявив, що у армії РФ в резерві є 870 високоточних оперативно-стратегічних і стратегічних ракет.

Він додав, що в жовтні російські війська виготовили 115 високоточних ракет великої дальності, зокрема:

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30 крилатих ракет "Іскандер-М";

12 крилатих ракет " Іскандер-К";

20 крилатих ракет "Калібр";

40 крилатих ракет Х-101;

9 крилатих ракети Х-32;

4 балістичні ракети "Кинджал".

28 серпня Скібіцький заявляв, що у РФ в резерві 585 ракет великої дальності. Тобто, за цей період російські сили збільшили свій ракетний резерв на 285 ракет.

У серпні представник ГУР також зазначав, що Скібіцький заявив, що російським оборонним підприємствам важко виробляти кілька десятків конкретних типів ракет на місяць через дефіцит іноземних комплектуючих. Тому збільшення російських резервів на 285 ракет з кінця серпня, а також виготовлення 115 з них у жовтні, вказує на те, що Росія збільшила внутрішнє виробництво ракет швидше, ніж прогнозувалося.

Скібіцький також прокоментував російське виробництво безпілотників 6 листопада, заявивши, що Іран, як і раніше, може відправляти в Росію невеликі партії Shahed. Крім того, країна-агресор почала нарощувати вітчизняне виробництво безпілотників Shahed з компонентами з Ірану, зокрема, на заводі в Алабузі, Татарстан.

Скібіцький додав, що прогнозовані російські ракетні та безпілотні удари по Українській енергетичній інфраструктурі майбутньою зимою, найімовірніше, не будуть такими "примітивними", як серія ударів взимку 2022-2023 років.

Ка повідомляв Главред, в минулому році показники запаси ракет у РФ були майже такі самі. Використовувати повністю свої ракети росіяни теж не можуть - щонайменше 30% вони повинні залишити в запасах.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначив важливий нюанс: окупанти дійсно могли накопичити до 900 ракет для ударів по Україні, але у них є обмеження по пускових установках.

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