У Криму вночі лунали вибухи: окупанти заявили, що знищили 9 дронів

У ніч на 7 листопада в Криму звучали вибухи. Зокрема, голосно було в Бахчисарайському районі. Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що в місті працювала система ППО.
"Підписники з Бахчисарайського району чують вибухи, від яких спрацьовує сигналізація", - повідомляє Telegram-канал Кримський вітер.
Також жителі тимчасово окупованого півострова пишуть, що звуки вибухів чути в Саках і Сакському районі, Новофедорівці, Севастополі.
Кримчани зазначають, що спочатку чули звук дрона, а потім вибух.
Так званий "губернатор" Севастополя відзвітував про роботу ППО.
"У Севастополі працює система ППО. За попередніми даними над акваторією вже збито 5 БПЛА. Всі служби працюють в штатному режимі", - написав він у Telegram.
У Міноборони Росії стверджують, що ППО знищило 9 і перехопило 8 дронів над Чорним морем і Кримським півостровом.
Развожаєв також заявив з посиланням на рятувальників, що уламки від одного зі збитих БПЛА впали на дах приватного будинку в Андріївці.
Удари по окупованому Росією Криму
У тимчасово окупованому Криму в суботу, 4 листопада, пролунали вибухи, окупанти оголошували повітряну тривогу.
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук пояснив, що причина вибухів – ракетний удар, якого завдали українські військові по інфраструктурі суднобудівного заводу в Керчі, де стояв один з найсучасніших кораблів російського Чорноморського флоту.
Олещук також підтвердив, що українські воїни вразили один з найсучасніших кораблів Чорноморського флоту країни-агресора Росії – носій крилатих ракет "Калібр".
Представник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив нові деталі щодо удару по суднобудівному заводу в Керчі 4 листопада. Під час атаки був пошкоджений російський ракетний корабель "Аскольд", який є новим і ще не включеним до складу флоту.
Журналісти "Схем" у своєму Telegram показали супутникові фото заводу "Залив" після атаки військових ЗСУ. На знімках Planet Labs за 5 листопада видно місце удару на заводі і військове судно, яке має пошкодження.
У ЗСУ підтвердили удар по російському кораблю "Аскольд" у тимчасово окупованому місті Керч в Криму.
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