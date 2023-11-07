У Криму вночі лунали вибухи: окупанти заявили, що знищили 9 дронів

Жителі тимчасово окупованого півострова пишуть, що звуки вибухів було чути в Саках і Сакському районі, Новофедорівці, Севастополі.

https://glavred.net/ukraine/v-krymu-nochyu-gremeli-vzryvy-okkupanty-zayavili-chto-unichtozhili-9-dronov-10514626.html Посилання скопійоване

У Криму вночі гриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, google.com/maps

У ніч на 7 листопада в Криму звучали вибухи. Зокрема, голосно було в Бахчисарайському районі. Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що в місті працювала система ППО.

"Підписники з Бахчисарайського району чують вибухи, від яких спрацьовує сигналізація", - повідомляє Telegram-канал Кримський вітер.

Також жителі тимчасово окупованого півострова пишуть, що звуки вибухів чути в Саках і Сакському районі, Новофедорівці, Севастополі.

відео дня

Кримчани зазначають, що спочатку чули звук дрона, а потім вибух.

Скріншот Telegram

Так званий "губернатор" Севастополя відзвітував про роботу ППО.

"У Севастополі працює система ППО. За попередніми даними над акваторією вже збито 5 БПЛА. Всі служби працюють в штатному режимі", - написав він у Telegram.

У Міноборони Росії стверджують, що ППО знищило 9 і перехопило 8 дронів над Чорним морем і Кримським півостровом.

Развожаєв також заявив з посиланням на рятувальників, що уламки від одного зі збитих БПЛА впали на дах приватного будинку в Андріївці.

Удари по окупованому Росією Криму

У тимчасово окупованому Криму в суботу, 4 листопада, пролунали вибухи, окупанти оголошували повітряну тривогу.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук пояснив, що причина вибухів – ракетний удар, якого завдали українські військові по інфраструктурі суднобудівного заводу в Керчі, де стояв один з найсучасніших кораблів російського Чорноморського флоту.

Олещук також підтвердив, що українські воїни вразили один з найсучасніших кораблів Чорноморського флоту країни-агресора Росії – носій крилатих ракет "Калібр".

Представник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив нові деталі щодо удару по суднобудівному заводу в Керчі 4 листопада. Під час атаки був пошкоджений російський ракетний корабель "Аскольд", який є новим і ще не включеним до складу флоту.

Журналісти "Схем" у своєму Telegram показали супутникові фото заводу "Залив" після атаки військових ЗСУ. На знімках Planet Labs за 5 листопада видно місце удару на заводі і військове судно, яке має пошкодження.

У ЗСУ підтвердили удар по російському кораблю "Аскольд" у тимчасово окупованому місті Керч в Криму.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.