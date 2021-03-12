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У Польщі висунули нові звинувачення через стадіон Шухевича в Тернополі

12 березня 2021, 05:01

Роман Шухевич був одним з "особливо затятих прихильників жорстоких чисток", заявили в польському Інституті нацпам'яті.

Польща
У Польщі прокоментували перейменування стадіону в Тернополі / УНІАН

Польський Інститут національної пам'яті висловив протест проти присвоєння стадіону в Тернополі імені Романа Шухевича.

У польському Інституті нацпам'яті впевнені, що Шухевич "відповідальний за геноцид польського цивільного населення на Волині і в Східній Малопольщі", йдеться в повідомленні на сторінці установи в Facebook.

"Роман Шухевич як лідер ОУН був одним з особливо затятих прихильників жорстоких чисток і фізичного знищення польського населення. Українське прославлення Романа Шухевича ображає пам'ять польських, єврейських та українських жертв українських націоналістів ОУН-УПА. Ця антипольська етнічна чистка, проведена українськими націоналістами, була геноцидом", - йдеться в заяві польського Інституту.

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Скандал з перейменуванням стадіону в Тернополі:

  • Раніше посол Ізрвіля в Україні Джоель Ліон висловив невдоволення перейменуванням центрального стадіону в Тернополі в міський стадіон імені головнокомандувача Української повстанської армії (УПА) Романа Шухевича. Ліон у своєму Twitter від імені Ізраїлю зажадав негайно скасувати рішення про присвоєння стадіону імені Шухевича.
  • У МЗС України прокоментували вимогу посла Ізраїлю негайно скасувати рішення про присвоєння стадіону імені Шухевича в Тернополі і назвали збереження національної пам'яті українського народу одним з пріоритетів державної політики нашої країни.
  • У свою чергу польське місто Замостя призупинило відношення з Тернополем, йдеться в заяві мера Замостя Анджея онука після перейменування стадіону ім'ям Шухевича. Польська сторона також відмовилася від спільних проектів.
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новини Польщі Роман Шухевич новини України новини Тернополя
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