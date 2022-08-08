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Скандал у Кракові: українських біженців з дітьми на руках виганяють із гуртожитків

8 серпня 2022, 19:28

Університет стверджує, що заява про 18-місячне перебування стосувалася періоду, протягом якого біженці можуть легально проживати в Польщі.

Скандал у Кракові: українських біженців з дітьми на руках виганяють із гуртожитків
Українців виселяють з гуртожитку в Кракові / gazetakrakowska.pl

У польському Кракові співробітники Ягеллонського університету зобов'язали до 1 вересня залишити гуртожитки вишу більш ніж 150 переселенців з України, пише місцева Gazeta Krakowska.

За інформацією ЗМІ, громадянам України ще в березні дозволили заселитися до гуртожитків на 18 місяців, до в кінці серпня фінансування від воєводського управління вже закінчиться, тому переселенців попросили виїхати.

"Щоб уникнути несподіваних дій, було схвалено рішення зустрітися з мешканцями, щоб попередити їх про цей факт", - прокоментував співробітник пресслужби університету Адам Копровський.

Університет стверджує, що заява щодо 18-місячного перебування стосувалася періоду, протягом якого біженці зможуть легально проживати в Польщі (без необхідності подавати, наприклад, заяву на дозвіл тимчасового проживання).

Скандал у Кракові: українських біженців з дітьми на руках виганяють із гуртожитків
Біженців закликали залишити гуртожиток вишу до 1 вересня / gazetakrakowska.pl

Українці, які живуть у кімнатах гуртожитку кажуть, що зможуть платити за своє перебування там, але приватні квартири в Кракові для них коштують занадто дорого. Також деяким просто нікуди повертатися в Україну, адже у багатьох знищені будинки.

"Я не хочу залишати будівлю Ягеллонського університету. Це наш новий світ, в якому ми відчуваємо себе в безпеці. Діти знайшли друзів. Ми хочемо тут залишитися", - розповів українець.

Скандал у Кракові: українських біженців з дітьми на руках виганяють із гуртожитків
Біженців виселяють з гуртожитку до Кракова / gazetakrakowska.pl

Волонтер центру Магдалена Гурна додала, що в гуртожитку знаходяться в основному матері з дітьми, інваліди та одна онкохвора жінка.

Відсьогодні розпочалися індивідуальні консультації переселенців із представниками університету.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко говорив, що в 2022 році Україна надасть для тимчасового проживання вимушених переселенців понад 53 тисячі квартир.

"Протягом цього року ми плануємо надати понад 53 тисячі квартир для 186 тисяч наших переселенців. Квартири будуть надаватися з ремонтом і мінімальним оснащенням технікою і меблями", - говорив чиновник.

До того президент Володимир Зеленський також закликав роботодавців намагатися залучати переселенців до роботи. Зараз кожне збережене і додаткове робоче місце - це допомога захисту держави у війні. На кожного переселенця, якого бізнес бере на роботу, підприємство отримає від держави співфінансування витрат на оплату його праці - 6,5 тисячі гривень.

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війна в Україні беженцы Польща гуртожиток
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