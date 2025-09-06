У Польщі впав загадковий літаючий об'єкт: ЗМІ назвали найімовірнішу версію

Об’єкт впав приблизно за 500 м від житлових будинків.

У Польщі впав невідомий літальний апарат / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 43 ОАБр

Головне:

В Польщі впав невідомий літаючий об’єкт

Імовірно, йдеться про "контрабандний дрон"

Об’єкт не має військових ознак

У Люблінському воєводстві Польщі впав невідомий літаючий об’єкт. Ймовірно, розбився дрон для перевезення контрабанди. Про це повідомляє польське видання RMF FM.

Інформацію підтвердили як поліція, так і Міністерство внутрішніх справ Польщі. Наразі служби воєводства встановлюють обставини падіння об’єкта та проводять необхідні слідчі дії.

"Я можу підтвердити інцидент. У Майдан-Сельце було знайдено невпізнаний предмет. Після завершення розслідування прокурор зможе надати інформацію про предмет та що насправді сталося. Поліція на місці, нехай проводить своє розслідування", - сказала речниця МВС Кароліна Галецька.

Невідомий об’єкт впав у місті Майдан-Селець, приблизно за 500 метрів від житлових будівель. Речник Міноборони Януш Сеймей зазначив, що літальний апарат "не має жодних військових ознак".

"Найбільш ймовірною версією, яку перевіряють слідчі, що розслідують подію, є аварія контрабандного дрона", - зазначив журналіст RMF FM Міхал Добролович.

Поліція наразі охороняє місце падіння невідомого об'єкта. На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав.

Падіння БпЛА у Польщі

Хоча в Міністерстві оборони Польщі наголошують, що вищезгаданий об’єкт не має жодних військових ознак, варто зазначити, що іноді на територію країни справді залітають дрони та ракети. Такі випадки трапляються переважно під час масованих ударів російських окупаційних військ по території України.

Раніше Главред повідомляв, що у ніч на 20 серпня на кукурудзяному полі в селі Осини, що в Люблінському воєводстві, вибухнув російський безпілотник. Село розташоване близько 40 км від Варшави та понад 110 км від кордону з Україною.

Міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш підтвердив, що об’єкт був російським безпілотником. Представник МЗС Павел Вронський уточнив, що проти Росії буде направлена нота протесту, яка міститиме опис інциденту, офіційний протест та заклик утриматися від подібних дій. Він додав, що Росія здебільшого не визнає об’єкти, які приземляються на польській території.

За словами Вронського, впавший уночі об’єкт виявився російською модифікацією безпілотника "Шахед".

Інциденти у Польші - останні новини

Нагадаємо, у польському Радомі під час підготовки до авіашоу розбився винищувач F-16, пілот загинув. Інцидент стався під час маневру "бочка".

Також польські прикордонники депортували до України 15 громадян, які становили загрозу громадській безпеці. Вислані особи раніше порушували закон - крали, зберігали наркотики, керували в стані сп’яніння та нелегально перетинали кордон.

Як повідомляв Главред, 6 вересня о 12:50 польські протестувальники перекрили рух вантажного транспорту перед КПП "Медика – Шегині". Обмеження діятимуть щонайменше 6 годин і стосуються лише вантажівок

