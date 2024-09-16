У Польщі відповіли, чи стане на заваді конфлікт щодо Волині вступу України в ЄС

Прямої відповіді на питання щодо перешкод для вступу України в ЄС Сікорський не дав, однак натякнув на дещо інше.

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У Польщі наголошують, що Україні "потрібні друзі" / Колаж: Главред, фото: pixabay, Radosław Sikorski

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава не висуває вимог в історичних суперечках до Києва, які можна вважати надмірними. Однак залишати історію історикам поки зарано.

Як він сказав в інтерв'ю "Європейській правді", варто припинити політичні спекуляції на історичні питання, але поховання загиблих під час етнічних чисток на Волині є християнським обов'язком.

"Ми не хочемо робити з цього політику. Але для Польщі це – гостре політичне питання, тому що ці поляки мають нащадків. Все населення цих територій було депортоване на територію сучасної Польщі. Ці люди мають родичів, які вони голосують на виборах. Тому це – політичне питання. Жертв цієї різанини треба поховати по-християнськи. Це – все, що ми просимо", – пояснив він. відео дня

Коли Сікорського напряму запитали, чи може різне ставлення Польщі та України до Степана Бандери і Романа Шухевича стати перешкодою до вступу нашої країни до Європейського Союзу, він ухилився від відповіді.

"Це ви ставите таке питання, а не я. А я кажу, що вам знадобляться друзі. Вони потрібні вам зараз. І вони знадобляться вам у процесі вступу до ЄС. А ми просимо вас про повагу до наших загиблих. Я не думаю, що ми просимо забагато", – відповів очільник МЗС Польщі.

Хто такий Радослав Сікорський? Радослав Сікорський - польський політик, політолог і журналіст. У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска. До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія.

Позиція Польщі щодо вступу України в ЄС

Напередодні Радослав Сікорський вже закликав Україну якнайшвидше дати дозвіл на пошуки та ексгумацію поляків, які були вбиті під час етнічних чисток під час Другої світової на Волині, адже Польща матиме слово під час рішення щодо шляху України в ЄС.

Напередодні міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща не зможе погодитися на вступ України до Європейського Союзу до тих пір, поки між країнами не закінчаться суперечки довкола подій на Волині у роки Другої світової війни.

Це сталося після того, як відповідь міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про відновлення ексгумації жертв Волинської трагедії, викликала неабиякий скандал серед я низки польських політиків, які звинуватили Кулебу у територіальних претензіях. З цього приводу прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Україна не стане членом ЄС без згоди його країни, оскільки не відповідає стандартам, в тому числі культурно-політичним.

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