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"Україна не буде членом Європейського Союзу": Туск жорстко пройшовся по Кулебі

Даяна Швець
30 серпня 2024, 19:02
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В МЗС пояснили слова Кулеби про "українські території", що обурили польських політиків, однак такі кроки не применшили обурення Варшави.
Кулеба, Туск
Туск прокоментував слова Кулеби про "українські території" / Коллаж Главред, фото European Union, фото УНІАН

Відповідь міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про відновлення ексгумації жертв Волинської трагедії, викликала неабиякий скандал серед я низки польських політиків, які звинуватили Кулебу у територіальних претензіях. З цього приводу прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Україна не стане членом ЄС без згоди його країни, оскільки не відповідає стандартам, в тому числі культурно-політичним, повідомляє агенція PAP.

Дмитро Кулеба і операція "Вісла" - деталі скандалу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в середу на Campus Polska Przyszłości, відповів на запитання про відновлення ексгумації жертв Волинської трагедії.

"Ви знаєте, що таке операція "Вісла", і знаєте, що всі ці українці були примусово виселені з українських територій, щоб жити, зокрема, в Ольштині", – сказав Кулеба.

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Ці слова викликали обурення низки польських політиків, які звинуватили Кулебу у територіальних претензіях:

  • Депутат від PiS Януш Ковальський висловив думку, що Кулеба має бути визнаний персоною нон грата в Польщі.
  • Депутат від PiS мер Хелма Якуб Банашек заявив, що має велике співчуття до України, але після слів Кулеби відчув, що "повного примирення у правді не буде"
  • Екс-прем’єр-міністр Беата Шидло заявидла, що Кулеба назвав територію Любліна, Підкарпаття та Малопольщі "українськими територіями" і це безпрецедентна подія в польсько-українських відносинах

Як відомо, у липні віцепрем'єр-міністр, глави Міністерства оборони Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що Україна не може бути прийнята до Європейського Союзу, поки Варшава і Київ не розв'язати питання Волинської трагедії. Своєю чергою, Туск сказав, що він мав рацію, але водночас "не відкрив Америку".

"Україна не буде членом Європейського Союзу без згоди Польщі. Україна повинна відповідати стандартам, а вони різноманітні – це не лише питання кордону, торгівлі, правових та економічних стандартів. Це також питання, я б сказав, культурно-політичних стандартів. Українці повинні розуміти, що вступ до Союзу означає входження у сферу стандартів, які стосуються політичної та історичної культури ", – зазначив він.

Хто такий Дональд Туск?

До́нальд Франці́шек Туск (нар. 22 квітня 1957, Ґданськ, ПНР) — польський політик кашубського походження, прем'єр-міністр Польщі (2007—2014; з 2023), Голова Європейської Ради (2014—2019), співзасновник і голова партії "Громадянська платформа", колишній заступник голови Сенату. Був заступником голови партії "Союз Свободи", у 1980-х роках брав участь у діяльності руху "Солідарність" пише Вікіпедія.

Як застерігає глава польського уряду, під час польського головування в Раді ЄС (у першій половині 2025 року), він буде "все чіткіше і чіткіше" пояснювати, що в інтересах Києва є врегулювання польсько-українських відносин.

"Отже, ця історія повинна бути похована, якщо ми хочемо будувати хороше майбутнє", – підсумував Туск.

Туск не приховує, що має "однозначно негативну оцінку того, що сказав український міністр" Дмитро Кулеба.

Глава польського уряду зазначає, що Україна, у будь-якому випадку повинна буде "виправдати польські очікування з точки зору не стільки поховання історії, скільки облаштування наших відносин на основі правди про цю історію".

"Адже я знаю, що ця правда не є чорно-білою, що з польського боку є лише ангели, а з українського – злочини, але тим більше важлива правда, ексгумація і достовірна оцінка того, що відбувалося під час і після Другої світової війни – це ті елементи, які необхідні для налагодження добрих польсько-українських відносин", – сказав він.

Що таке операція "Вісла"

Операція "Вісла" — етнічна чистка, здійснена протягом квітня-липня 1947 року за рішенням партійного і державного керівництва СРСР, ПНР та ЧСР, пише Вікіпедія.
Полягала у примусовій депортації українців з їхніх етнічних територій, — Лемківщини, Надсяння, Підляшшя і Холмщини, — на території у західній та північній частині польської держави, що до 1945 року належали Німеччині, так звані "Повернені Землі" з метою асиміляції українського населення під маніпулятивним приводом обмеження підтримки українського підпілля місцевим населенням

Україна та Польща - останні новини

Нещодавно стало відомо, що Польща допоможе повернути військовозобов'язаних в Україну. З огляду на те, що законодавство інших країн не дозволяє примусово повертати українців з-за кордону, влада України шукає шляхи аби додому вернулись військовозобов'язані чоловіки, заявляє Подоляк.

Окрім цього, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща не може збивати російські дрони. Наразі в Варшаві згідно з процедурою, дозвіл на збиття такого об'єкта в умовах мирного часу.

Міністр нацоборони Польщі підтвердив, що НАТО не хоче, щоб Варшава закрила небо України. Таким чином він відповів на слова президента Володимира Зеленського щодо переговорів з Варшавою про можливість збиття ракет принаймні над західною частиною України.

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Варшава Дональд Туск Польща Анджей Дуда Дмитро Кулеба Україна
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