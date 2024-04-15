Росіян підірвали далекобійними ракетами: деталі удару по центру армії РФ у "ЛНР"

Українська операція виявила обмеженість російської протиповітряної оборони, пишуть ЗМІ.

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Стали відомі подробиці удару по окупантах у Луганську / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Стали відомі нові деталі ракетного удару по пункту управління угруповання військ "Центр" російських окупантів у захопленому Луганську.

Як пише Sky News з посиланням на джерело у військових колах, удар по ворожому штабу в Луганську було завдано крилатими ракетами Storm Shadow, які були запущені українськими літаками.

"Цей удар сприяє звільненню Луганської області від незаконного вторгнення Російської Федерації та запобіганню подальшого просування Росії в Україну", - сказало джерело видання.

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Зазначається, що ліквідація штабу РФ ускладнить для окупантів командування і координацію сил у Луганській області.

"Удари по вузлах російського військового управління створюють занепокоєння серед російських сухопутних військ. Знищення такого штабу може паралізувати ухвалення військових рішень на наступний місяць", - зазначило джерело.

Він також звернув увагу на те, що українська операція також виявила обмеженість російської протиповітряної оборони.

"Знищення цього штабу стане важким ударом по російській армії і свідчить про те, що Україна все ще зберігає здатність націлюватися на окупантів у будь-якому місці", - додало джерело.

Удари по окупантах РФ

Нагадаємо, 13 квітня в захопленому Росією Луганську прогриміли потужні вибухи. Удар було завдано по машинобудівному заводу, який окупанти використовують для військових потреб. Після вибухів на місці прильотів виникла пожежа, а над містом піднявся великий стовп чорного диму.

Раніше Україна використовувала безпілотники для атаки на військову частину росіян у місті Ковилкіно в Мордовії. Атака була спрямована на 590-й окремий радіотехнічний вузол в/ч 84680, де розташований радіолокатор 29Б6 "Контейнер".

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 5 квітня в Ростовській області Росії прогриміли вибухи, які було чути також в Енгельсі Саратовської області. Безпілотники атакували військовий аеродром у Ростовській області.

Що таке "бавовна" Ситуація бере початок ще з кінця 2010-х років. Тоді Кремль дав вказівку російським ЗМІ будь-які вибухи (передусім ‒ газу) офіційно називати хлопками. Якщо ж журналісти порушували цей наказ, то на них чекав величезний штраф, пише Главред. Через деякий час після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на території самої РФ регулярно почали відбуватися вибухи та пожежі. Місцева влада, ймовірно, за вказівкою Кремля, не давала достовірних пояснень, а пропагандисти за старою звичкою заговорили про "хлопки". Хтось із українських користувачів соцмереж вирішив скаламбурити. Українці зіграли на омонімічності слів. Бо українською рослина "хлОпок" називається "бавовна". "Бавовна сленг" став дуже популярним Гугл-запитом.

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