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У Пентагоні зробили заяву про результат війни в Україні

19 листопада 2022, 23:20

Глава Міноборони США заявив, що результат війни в Україні буде вирішальним для цього століття.

У Пентагоні зробили заяву про результат війни в Україні
У США наголосили, що продовжать підтримувати Україну / Reuters

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що результат війни в Україні буде одним із факторів, який визначають ситуацію у сфері безпеки у світі у 21 столітті.

Про це Остін заявив під час Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі.

"Підсумки війни в Україні допоможуть визначити курс глобальної безпеки у цьому столітті", - сказав він.

Остін також запевнив, що НАТО є оборонним союзом, не прагне конфронтації з Росією і не становить для неї загрози.

"Але ми не будемо втягнуті у війну. Ми підтримуватимемо Україну, - заявив глава Пентагону.

Водночас він наголосив, що США захищатиме кожен дюйм території НАТО та продовжить зміцнювати колективну оборону Альянсу.

Військова допомога від США

Раніше політичний аналітик, історик (США) Армен Чібухчян пояснив, чому США досі не надають зброю по ленд-лізу. За його словами, ленд-ліз від США для України уже діє. Але це не класична його форма, тому не варто очікувати, що до нас рушать одразу каравани усілякої зброї. Якби це була класична форма, як під час Другої світової війни, то Україна загрузла б у боргах. Але США не хочуть допустити цього.

Як зазначив військовий експерт Олег Жданов, у США свій погляд на перебіг війни Росії проти України. Вони сподіваються, що країна-агресорка РФ повністю вичерпає свій військовий потенціал.

"На мій погляд, у США є своє бачення перебігу цієї війни. Розуміючи наші можливості і можливості РФ, вони роблять так, щоб Росія повністю вичерпала свій військовий потенціал. Вони намагаються зробити так, щоб завтра ніхто не міг оголосити ще одну хвилю мобілізації, зібрати армію і рушити на західні країни", - каже Жданов.

Раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що нинішня ситуація в Україні визначає геополітику в усьому світі. США вже почали втрачати важелі управління через те, що Україна "занадто швидко" виграє на полі бою проти Росії.

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