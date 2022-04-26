УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Спецслужби знайшли бункер, в якому сидить Путін – Аваков

26 квітня 2022, 07:54

Якщо господар Кремля зважиться на застосування ядерної зброї, то всі обмеження буде знято. Можливий цільовий удар по тому місцю, де знаходиться особисто Путін.

Володимир Путін
Місцезнаходження Путіна - не секрет для західних спецслужб / УНІАН

Якщо президент країни-агресора Володимир Путін зважиться на застосування ядерної зброї, то для нього це може закінчитися летальним результатом. І хоча Путін, ймовірно, сидить у бункері, західні спецслужби знають місце розташування цього сховища.

Таку думку озвучив колишній міністр закордонних справ Арсен Аваков в інтерв'ю Україна 24.

"Досить ясно прозвучало, що не секрет для західних служб, де знаходиться Путін, в якому саме бункері. І не треба думати, що не існує методів, у разі, коли всі обмеження знято (а застосування ядерної зброї – це скасування обмежень), цільового удару по тому місцю, де знаходиться особисто Путін", – поділився Аваков.

Ексглава МВС нагадав заяву прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який сказав, що у разі застосування Росією ядерної зброї Британія завдасть удару у відповідь без попередніх консультацій з союзниками. Це є ще одним стримуючим фактором, вважає Аваков.

Політик додав, що існує ще низка факторів, чому Путін не натисне на ядерну кнопку. Зокрема, такі дії викличуть величезний резонанс, що погіршить становище Росії на міжнародній арені. Країни, які зараз тримають хиткий нейтралітет, як Індія, Китай, будуть змушені все ж таки обрати сторону. Тобто Путін може позбутися останньої підтримки.

Крім того, рішення завдати ядерного удару повинно мати логічні причини.

читайте такожБоїться власної тіні: чому маніяк Путін не ризикне застосувати ядерну зброю"Ну, сенс який? Куди? На лінії фронту, де відбувається зіткнення армій? Майже нереально, тому що ти не будеш бачити різниці, хто від цього більше постраждає. Великий мегаполіс? Ну, якщо ти взагалі кінчений, ти знищуєш територію і взагалі не хочеш з нею ніколи мати справу. На сході країни? Незрозуміло, тому що незрозуміло буде, куди буде йти роза вітрів і чи не постраждають твої території", - пояснив політик.

"Тобто таких обмежень так багато, що застосування ядерного заряду - це скоріше необхідний атрибут кийки, але ніяк не атрибут для реалізації", – вважає Аваков.

Як повідомляв Главред, журналіст-розслідувач з Bellingcat Христо Грозєв вважає, що російський президент Володимир Путін і його найближче оточення ховаються в спеціальних бункерах, які нібито розташовані в Уральських горах.

Нагадаємо, російський опозиційний політик Ілля Пономарьов вважає, що нинішній 2022 рік може стати останнім роком життя російського диктатора Володимира Путіна. Для господаря Кремля пережити цей рік - не дуже ймовірно.

Інші новини:

viber
ядерна зброя ядерний удар Володимир Путін бункер Арсен Аваков новини України
Реклама
Популярне
Гороскоп на травень 2022: на Овнів чекає найвдаліший місяць рокуГороскоп на травень 2022: на Овнів чекає найвдаліший місяць року Під горілку і російську попсу: Мережу підірвала вечірка в Данії біженців з ХарковаПід горілку і російську попсу: Мережу підірвала вечірка в Данії біженців з Харкова Прикмети на 23 квітня: що не можна робити у Велику суботу і як уберегтися від бідиПрикмети на 23 квітня: що не можна робити у Велику суботу і як уберегтися від біди "Хочеться кричати": в Одесі російська ракета вбила молоду дівчину і її 3-річну дочку"Хочеться кричати": в Одесі російська ракета вбила молоду дівчину і її 3-річну дочку Дружина закликала ґвалтувати українок: під Ізюмом взяли в полон рашиста з КримуДружина закликала ґвалтувати українок: під Ізюмом взяли в полон рашиста з Криму
Підтримайте Главред

Останні новини

08:38

Далі - Чорнобаївка та Херсон: ЗСУ звільнили ще 5 населених пунктів на півдні, знищивши десятки окупантів

08:27

"Нехай прикладають до ран фото Путіна": поранені окупанти масово вмирають через нестачу медиків

08:10

"Так вірили в Путіна, вибачте": Єфросиніна розповіла, як росіяни будуть молити Україну про прощення

07:54

Спецслужби знайшли бункер, в якому сидить Путін – Аваков

07:14

Як працює український Бук ізсередини: ЗСУ показали, як збили російську "пташку" Су-34Відео

Реклама
06:39

Вибухи в Брянську: Арестович не виключив, що в РФ почалася партизанська війнаВідео

06:27

Застій Росії: як Китай і США готові закопати сокиру війниПогляд

06:10

Прикмети на 26 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

04:35

Мрія буде ще крутішою: конструктори розповіли про долю найбільшого літака в світі

04:30

Подружжя чекало дитину: ракета РФ, що потрапила в багатоповерхівку Одеси, вбила молоду паруВідео

04:03

Наступний місяць – вирішальний: військовий експерт назвав умову перемоги України у війні проти РФВідео

03:40

Вдарять заморозки: синоптики назвали найхолодніші дні в травніВідео

03:05

Сучасний френч манікюр 2022, що виглядає особливо красивоФото

02:30

Військовий експерт розповів, коли українська армія зможе наступати на окупантівВідео

02:00

Як варити рис, щоб він вийшов ідеально розсипчастим

01:30

Тука назвав єдиний шлях для завершення війни в УкраїніВідео

00:48

Історія безжальна до тиранів: Подоляк нагадав про крах Російської імперіїВідео

00:32

Чи приїдуть на виклик лікарі під час комендантської години: відповідь МОЗ

00:06

Чим швидше Путін погодиться на переговори, тим більше шансів припинити війну - Кулеба

25 квітня, понеділок
23:30

Колишній співробітник Азовсталі здав росіянам інформацію про завод і місце українських захисниківВідео

Реклама
23:22

Мільярдер Ілон Маск купив популярну соцмережу

23:17

Спека під Донецьком: ЗСУ вломили рашистам і відбили танковий проривВідео

22:38

В Ірпені мародери кинули гранату у жінок, одна в критичному станіВідео

22:34

Польща передала свої танки Україні, а натомість отримала нові - прем'єр

22:34

Знищити все, що пов'язано з Москвою: Данілов анонсував тотальну дерусифікацію

22:14

У розвідці України розкрили подробиці вибухів у Придністров'їВідео

21:57

Накрили артою, добили в ближньому бою: королівська бригада ЗСУ "покришила" найманців ВагнераВідео

21:57

Гороскоп на травень 2022 для Раків: слава, нове кохання та хороший дохідВідео

21:57

Критичні тижні: в Міноборони Британії дали тривожний прогноз щодо війни

21:28

Почалися найважчі бої: астролог склав гороскоп для України і назвав дати завершення війниВідео

21:26

Мертва хватка Леопарда: у ФРН запропонували озброїти ЗСУ знаменитими танками НАТОВідео

21:05

Орки захопили будівлю міськради в Херсоні та вигнали весь персонал

20:49

Дружина закликала ґвалтувати українок: під Ізюмом взяли в полон рашиста з КримуВідео

20:44

"Рознесло півбудівлі з силовиками": подробиці вибуху в КреміннійВідео

20:38

Ворог примусово виселяє всіх мешканців із селища в Херсонській області

20:23

Тотальна невдача: у Британії назвали виняткову кількість знищених в Україні солдатів РФВідео

20:10

В Україну йде неймовірна спека і сильні грозиВідео

19:58

Навіщо окупанти б'ють по залізниці: відповідь ГенштабуВідео

19:44

Орки влаштували штурм на двох напрямках: отримали по зубах і відповзли з втратамиВідео

19:28

Атака на "МГБ Придністров'я": у Тирасполі прогриміли вибухи

Реклама
19:24

Оркам "пощастило": на Великдень бійці ЗСУ взяли в полон російських окупантів

19:23

Презирство до росіян, або Чому Росія плодитиме обеліски невідомим солдатамПогляд

19:21

У Маріуполі знайшли третю найбільшу братську могилуВідео

19:13

Популярна українська кіноактриса покинула Україну і працюватиме в Бельгії

18:55

Відповідь на Херсонщині: ЗСУ накрили артилерією склади та скупчення рашистівВідео

18:45

84% українців вважають, що "прості росіяни" винні в путінському вторгненні в Україну

18:33

"Найстрашніші хвилини для нашої сім'ї": Сумська розповіла, чому її старша дочка не їде з РФ

18:27

Російська ракета вбила цілу сім'ю: одесит, який пережив трагедію, розповів про гореВідео

18:20

Везунчики по життю: названі знаки з сильним янголом-охоронцем

18:07

Шмигаль назвав умову перемоги України у війні з РФВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти