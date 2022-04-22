Загроза ядерного удару: у США попередили про "астрономічну ціну" для РФ

Йдеться про військові злочини, за які Володимиру Путіну доведеться відповідати, підкреслила Вікторія Нуланд.
Заступник Державного секретаря США Вікторія Нуланд прокоментувала наслідки у разі застосування російськими окупантами в Україні ядерної зброї.
США у разі можливого ядерного удару Росії по території України не залишать її наодинці, заявила вона в інтерв'ю Європейській правді.
"І хоча зараз вже мова йде про військові злочини, за які Путіну доведеться відповідати, але використання такої зброї виведе ситуацію на принципово новий рівень. І ми забезпечимо, щоб ці наслідки відбулися", - запевнила вона.
Разом з тим на уточнююче питання, які наслідки маються на увазі, співрозмовниця не конкретизувала свою відповідь.
"Я вважаю, що в цих умовах краще утриматися від цих деталей. Можу лише запевнити: навіть у порівнянні з тими високими втратами, тією високою ціною, яку для Росії має нинішня агресія - в цьому випадку ціна дій Путіна буде просто астрономічною", - додала Нуланд.
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Нагадаємо, раніше відомий економіст і президент Інституту економічного аналізу Андрій Ілларіонов заявив, що застосування ядерної зброї Росією у війні проти України є нераціональним для досягнення цілей господаря Кремля Володимира Путіна.
Адже російський диктатор, на думку експерта, прагне отримати контроль над Україною, а контроль над зараженою радіацією територією йому точно не потрібен.
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