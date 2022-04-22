УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Війна

Загроза ядерного удару: у США попередили про "астрономічну ціну" для РФ

22 квітня 2022, 20:57

Йдеться про військові злочини, за які Володимиру Путіну доведеться відповідати, підкреслила Вікторія Нуланд.

Росія ядерна зброя
РФ загрожує застосувати ядерну зброю / Reuters

Заступник Державного секретаря США Вікторія Нуланд прокоментувала наслідки у разі застосування російськими окупантами в Україні ядерної зброї.

США у разі можливого ядерного удару Росії по території України не залишать її наодинці, заявила вона в інтерв'ю Європейській правді.

"І хоча зараз вже мова йде про військові злочини, за які Путіну доведеться відповідати, але використання такої зброї виведе ситуацію на принципово новий рівень. І ми забезпечимо, щоб ці наслідки відбулися", - запевнила вона.

Разом з тим на уточнююче питання, які наслідки маються на увазі, співрозмовниця не конкретизувала свою відповідь.

"Я вважаю, що в цих умовах краще утриматися від цих деталей. Можу лише запевнити: навіть у порівнянні з тими високими втратами, тією високою ціною, яку для Росії має нинішня агресія - в цьому випадку ціна дій Путіна буде просто астрономічною", - додала Нуланд.

читайте такожЯдерний удар все ближче: чому Росія не може собі дозволити програти війну в Україні

Нагадаємо, раніше відомий економіст і президент Інституту економічного аналізу Андрій Ілларіонов заявив, що застосування ядерної зброї Росією у війні проти України є нераціональним для досягнення цілей господаря Кремля Володимира Путіна.

Адже російський диктатор, на думку експерта, прагне отримати контроль над Україною, а контроль над зараженою радіацією територією йому точно не потрібен.

Інші новини:

viber
ядерна зброя Вікторія Нуланд війна Росії та України
Реклама
Популярне
Грошова удача і неймовірне везіння: знаки, які розбагатіють до середини літаГрошова удача і неймовірне везіння: знаки, які розбагатіють до середини літа Неймовірне везіння і удача в грошах в травні: хто зі знаків буде притягувати до себе щастя магнітомНеймовірне везіння і удача в грошах в травні: хто зі знаків буде притягувати до себе щастя магнітом Гороскоп на сьогодні 21 квітня 2022: Близнюкам – недруги, Дівам – плітки, Терезам - удачаГороскоп на сьогодні 21 квітня 2022: Близнюкам – недруги, Дівам – плітки, Терезам - удача Сонячне затемнення в квітні 2022: коли відбудеться і чого від нього очікуватиСонячне затемнення в квітні 2022: коли відбудеться і чого від нього очікувати Як виростити зелену цибулю на підвіконні: 2 кращих способиЯк виростити зелену цибулю на підвіконні: 2 кращих способи
Підтримайте Главред

Останні новини

21:57

"Бункерне щуреня точить зуби": однокурсник Путіна спрогнозував терміни закінчення війни

21:36

В Україну мчить небезпечна штормова погодаВідео

21:35

Величезне поховання: під Маріуполем знайшли нову братську могилу з жертвами окупантів РФВідео

21:28

Росії загрожує дефолт і кредитна блокада – глава одного з найбільших банків РФ

20:57

Загроза ядерного удару: у США попередили про "астрономічну ціну" для РФВідео

Реклама
20:47

Денис Казанський. "Нам не вигідна ця війна!" На шоу Скабєєвої раптово прозвучала правдаВідеоблоги

20:30

РФ загрожує провал у битві за Донбас: західні ЗМІ назвали несподівану причинуВідео

20:01

У Росії зібралися окупувати частину України і проголосити "Кримський федеральний округ"Відео

19:59

"По-людськи поховати було неможливо": Наталія Могилевська втратила в Маріуполі члена сім'їВідео

19:57

У Міноборони попередили про затяжну війну з РФ і розкрили причинуВідео

19:57

Сонячне затемнення 30 квітня 2022: яких змін чекати всім знакам зодіакуВідео

19:43

Переговори України і Росії: Київ поставив Москві жорсткий ультиматум - ЗМІВідео

19:35

Захід перестав боятися: чому блеф Путіна більше не спрацюєПогляд

19:30

Орки закріпилися під Слов'янськом і лізуть в Попасну, але отримали по зубах на ЗапоріжжіВідео

19:26

Арахамія провів термінові переговори з Мединським: перші подробиціВідео

19:12

Як залучити гроші на Великдень: прості прикмети, які повинен зробити кожен 24 квітняВідео

19:09

Путін - біля телевізора, а Шойгу прикріпили до відео: у МВС вважають, що зустріч може бути монтажемВідео

19:02

На фестивалі у Швейцарії відмовилися від Чайковського через війну в Україні

18:56

Україна не отримає натівських гарантій безпеки: Джонсон розкрив план ЗаходуВідео

18:40

"Це не ми, це вони": Гребенщиков ймовірно записав пісню про війну в УкраїніВідео

Реклама
18:31

Прикмети на 24 квітня: що не можна робити на Великдень і як не потрапити в бідуВідео

18:22

Алігатор догорає в полі: бійці НГУ знищили ударний вертоліт окупантівВідео

18:08

Шойгу загрожує трибунал у Росії, Москва проводить чистки через провал війни проти України - ГУРВідео

18:02

До сліз: Тіна Кароль потужно виконала гімн України у ВенеціїВідео

17:59

Окупанти встановили повний контроль над Олешками та захопили ще дві ОТГВідео

17:45

"Хотіли просто обійнятися і тримали": Горбунов ледь стримав сльози, розповідаючи про дітей-біженців

17:45

Агресор-імпотент, або Росія відчайдушно хоче, але фатально не можеПогляд

17:25

Війна в Україні може затягнутися на 1,5 роки: Джонсон дав страшливий прогнозВідео

16:56

РФ готує нові вогневі удари: у Міноборони назвали головні напрямкиВідео

16:51

Найсмачніші салати на Великдень 2022: 3 рецепта, від яких неможливо відмовитисяВідео

16:51

Страх протестів і загроза падіння рейтингу Путіна: у Кремлі не розуміють, як закінчити війну - ЗМІВідео

16:39

Потужні САУ і "вбивці танків": Франція передасть Україні партію зброїВідео

16:33

"Вічно бухий і примітивний": Мозгова відповіла "одноклітинному" Охлобистіну

16:06

Знущаються і б'ють: у Каховці окупанти влаштували катівню в приміщенні поліціїВідео

16:03

Супер популярний російський артист вирішив допомагати українським біженцям

15:36

Глава Євроради Мішель дзвонив Путіну і закликав відкривати "зелені коридори" з Маріуполя

15:29

Великдень 2022: що можна святити, як розбивати яйця на Великдень і які молитви читати - традиції і ритуали

15:20

Росія перекидає війська з Білорусі на Донбас: у ГУР розкрили плани наступу окупантів

15:06

Атака Росії захлинається на Донбасі: чому Путіну буде нічим хвалитися 9 травняПогляд

15:00

Відновити переправи на трасі у Житомирській області планують упродовж місяця – Тимошенко

Реклама
14:48

Не найкращий місяць: кому зі знаків варто бути обережними в травні

14:45

"Живи і передай іншим": в Ірпені троє окупантів зґвалтували жінку та її доньку на очах у сестри

14:45

Прикмети на 23 квітня: що не можна робити у Велику суботу і як уберегтися від бідиВідео

14:07

Шольц не хоче війни зі "наддержавою" Путіна - Німеччина відмовилася передавати потрібну Україні зброю

13:34

Путін-символіст відступив: чого тепер чекати УкраїніПогляд

13:23

У РФ прямо заявили про намір окупувати південь України і натякнули щодо Молдови

12:54

"Я побачив стільки болю": фото медика "Азова" з закривавленими руками довело українців до сліз

12:54

Південні Курили - територія Японії: Токіо вперше за 19 років заявив про окупацію Росії над островами

12:03

Західна важка артилерія масово пішла до України - АрестовичВідео

11:34

Гороскоп на сьогодні, 22 квітня 2022: Левам – удача в грошах, Скорпіонам - розчарування

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти