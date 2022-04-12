У Пентагоні назвали найкращий сценарій завершення війни в Україні

У Пентагоні назвали найкращий сценарій завершення війни / Reuters

Відновлення територіальної цілісності України під керівництвом Володимира Зеленського найкращим варіантом завершення війни проти РФ, повідомляє офіційний сайт Пентагону.

Пентагон прагне до перемоги України та відновлення її територіальної цілісності. Цю позицію підтвердив офіційний представник відомства Джон Кірбі.

Однак досягти цього, на думку спікера Міноборони, має президент Зеленський. Саме здобутий власними силами з військово-технічною допомогою заходу успіх стане справжньою перемогою.

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Війна в Україні

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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