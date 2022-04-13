Касьянов розповів, яким країнам вигідне якнайшвидше завершення війни в Україні

Юрій Касьянов / УНІАН

Волонтер, блогер, військовослужбовець ЗСУ Юрій Касьянов під час чату на Главреді оцінив, яким саме закордонним державам вигідне продовження україно-російської війни.

"Не можу назвати жодної країни, якій була б вигідна війна в Україні. Навіть Росії вона вже невигідна, тому що РФ її програє. І я вважаю маячнею те, що Сполучені Штати зацікавлені в тривалій війні, тому що вона послаблює Росію. Штатами керують не дурні, і вони знають, що будь-яка війна послаблює не тільки воюючі, а й інші країни теж. Адже їм доведеться вкладатися у відновлення України", - говорить він.

Крім того, каже Касьянов, країни Заходу напевно не хочуть, щоб держава-агресор, Росія, ослабла. Адже нікому не потрібна бідна-нещасна країна з ядерною бомбою.

"Ніхто не зацікавлений в ослабленні Росії до такої міри, щоб вона розвалилася на частини, а зброя розповзлася, опинившись в незрозуміло яких руках. Адже і Україна позбулася ядерної зброї тому, що захід був зацікавлений в існуванні Єдиного центру управління ядерною зброєю. Захід просто не може хотіти ослаблення Росії до такої міри, щоб це загрожувало світовій безпеці", - вважає він.

І, в кінцевому підсумку, каже Касьянов, влада країн Заходу точно хоче, щоб 4 мільйони біженців повернулися в Україну якомога швидше.

"Також захід не хоче, щоб Україна була зруйнована цією війною настільки, щоб її відновлення затягнулося на багато десятків років, а українські біженці жили б весь цей час у західних країнах. Біженців з України вже дуже багато - 4 млн осіб. І захід зацікавлений в тому, щоб ці люди повернулися додому, бо ніхто не хоче годувати українців, оскільки все це створює навантаження на західні країни", - підсумував він.

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Нагадаємо, раніше, Юрій Касьянов говорив - якщо спочатку в Кремлі був розгорнутий список цілей, яких вони хотіли досягти в ході війни проти України, то тепер після постійних невдач на фронті "апетити" російської диктаторської влади істотно зменшилися.

"Спочатку у Кремля були абсолютно фантастичні цілі на кшталт денацифікації, демілітаризації, загрози НАТО. Пізніше, коли Росія заслужено отримала по зубах, начисто програвши перший етап війни, вона почала переглядати свої цілі", – сказав він.