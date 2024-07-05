В ООН наполягатимуть, щоб Росія вивела свої війська з України: названо терміни

З початку повномасштабного вторгнення країна-агресор Росія кричуще порушує міжнародні закони, тому в ООН наполягатимуть, щоб РФ забрала військо з України.

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В ООН сподіваються, що РФ виведе свої війська з України через кілька місяців / Колаж: Главред, фото: flickr, ООН

Голова Генеральної Асамблеї ООН Денніс Френсіс прокоментував дії російських окупантів та наголосив, що організація хоче, аби РФ вивела своїх військовослужбовців з законних територій України.

В інтерв'ю "Укрінформ" він зазначив, що Генасамблея чітко наголошувала Російській Федерації на порушенні фундаментальних принципів організації, і тому там очікують, що окупанти чим скоріше виправлять свою поведінку.

"Насправді резолюція закликає до негайного повного виведення всіх російських військ з території України", – наголосив дипломат. відео дня

Френсіс додав, що "одна держава не може порушувати закон у кричущий спосіб і не очікувати жодних наслідків". Крім цього, він нагадав про головування РФ в Раді безпеки ООН до 31 липня 2024 року і висловив сподівання, що до закінчення терміну війська країни-агресора покинуть територію України.

"Ми сподіваємося, що російська влада вирішить вивести свої війська (з України, - Главред) до вересня цього року або раніше, але виходячи з того, що ми бачили, немає жодної гарантії, що це станеться. Це питання залишатиметься пріоритетним у порядку денному Генеральної Асамблеї ООН", - підсумував очільник Генасамблеї ООН.

Хто такий Денніс Френсіс? Денніс Френсіс - дипломат з Тринідад і Тобаго, який з 2021 року є постійним представником своєї країни при ООН у Нью-Йорку. 1 червня 2023 року його було обрано головою Генеральної Асамблеї ООН на її сімдесят восьмій сесії, розпочавши свій термін 5 вересня 2023 року, пише Вікіпедія.

Виведення російських військ з України - останні заяви

Напередодні заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель відповів на заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який вважає, що зробити паузу та припинити вогонь допоможе прискорити темп переговорів між Україною та Росією. У Штатах вважають, що потрібен повний вихід військ РФ з території України.

Раніше український дипломат Кислиця пояснив, що пропозиції щодо мирного врегулювання війни в Україні, які не передбачають повного виведення російських військ, не принесуть стійкого та справедливого миру.

Нагадаємо, колишній генеральний секретар НАТО, який консультує Україну, заявив, що "російські війська мають залишити Україну до початку переговорів".

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