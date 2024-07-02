РФ розпочала головування у Радбезі ООН - чи говоритимуть про Україну

Росіяни почали головувати у Раді безпеки ООН, питання про Україну на порядку денному не стоїть.

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Головування РФ у Радбезі ООН / колаж: Главред фото: Укрінформ, Вікіпедія

Росія на місяць стала главою у Радбезі ООН. Постпред Росії при ООН Василь Небензя заявив на пресбрифінгу в понеділок, 1 липня, що питання щодо України на порядку денному не стоїть. Будуть говорити в основному про конфлікти на Близькому Сході, наприклад у Палестині, Сирії, Лівані, Ємені. Про це повідомив журналіст Укрінформ.

"Наприкінці місяця для участі в Засіданнях РБ до Нью-Йорка прибуде міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, якщо будуть належно вирішені візові питання", - заявив Небензя.

Крім того, росіяни вкотре заявили, що криваві події, які мали місце у Бучі в 2022 році - це була "провокація" західних країн. Також російські делегати скаржились на обстріли Криму, згадували про "українську кризу" та "стамбульські мирні переговори".

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На запитання журналістів щодо того, чи Росія бомбить власні території, зокрема авіабомбами, Небензя заявив, що все це "вигадує Україна та її західні спонсори".

Також журналісти запитали політика про заяви Дональда Трампа та про його намір закінчитим війну в Україні за один день, на що Небензя відповів, що "завершити конфлікт за один день неможливо".

Радбез ООН та союзники Кремля в Європі

Нагадаємо, багато світових ЗМІ давно вже пишуть про те, що Рада безпеки ООН давно втратила свій вплив на світові країни та на безпекову ситуацію. Наприклад, КНДР спокійно вийшла з-під світових санкцій і активно займається військовою співпрацею з РФ – зараз вона прямо посилає спеціальні інженерні війська для участі безпосередньо у війні проти України на боці агресора, проте в ООН ніяк не реагують на такі дії країни.

Вчора, 1 липня Туреччина, Румунія та Болгарія вивели свої кораблі, гелікоптери та безпілотники у Чорне море, щоб підвищити безпеку, зокрема задля експорту українського зерна.

Як відомо, одним із найсильніших союзників Росії у Європі є Угорщина. Проте, прем'єр-міністр країни Віктор Орбан прибув з візитом до Києва, це може означати примирення України та Угорщини і погіршення відносин Орбана з росіянами.

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