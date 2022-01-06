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В охопленому протестами Казахстані застрягли українці – вони не змогли вилетіти

6 січня 2022, 13:19

В МЗС заявляють, що роблять усе для повернення громадян додому.

У Казахстані застрягли українці – вони не змогли вилетіти з Алмати / Фото Reuters

Група українців не змогла вилетіти з міста Алмати до Києва через призупинення роботи аеропорту.

Рейс, яким українці мали покинути Казахстан, повинен був вилетіти ввечері напередодні, 5 січня. Про це розповів речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Facebook.

Він зазначив, що ситуація з евакуацією українців ускладнюється через введення надзвичайного стану в Казахстані, нестабільну роботу мобільного зв’язку та Інтернету.

"Частково обмежено рух регіонального пасажирського транспорту, суттєво затримуються або скасовуються міжнародні авіарейси. Вчора ввечері група українських громадян не змогла вилетіти рейсом Алмати – Київ через призупинення роботи аеропорту", – сказав Ніколенко.

За його словами, дипломати допомогли громадянам України знайти місця для ночівлі. Зараз посольство перебуває на зв’язку з адміністрацією аеропорту та авіакомпанією і з’ясовує можливість здійснення цього авіарейсу.

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У той же час в МЗС України зазначають, що аеропорт Нур-Султана працює у штатному режимі. Тому сьогодні зі столиці Казахстану планується рейс до Києва.

Міжнародні авіакомпанії масово скасовують рейси до Казахстану через протести, пише Reuters. Тим часом в Казахстані уже припинили роботу три аеропорти – вилітети не можна з Алмати, Актау та Актобе.

Протестувальники захопили аеропорт в Алмати

Раніше повідомлялося, що 5 січня протестувальники захопили аеропорт у колишній столиці Казахстану Алмати. У зв’язку з цим авіакомпанія Air Astana, у якої були заплановані рейси з Києва в Алмати, перенесла час вильотів.

У будівлі аеропорту після захоплення перебували близько 45 протестувальників. Військові покинули аеропорт, співробітники аеропорту своїми силами евакуювали пасажирів.

Для звільнення аеропорту в Алмати провели антитерористичну операцію. Під час проведення спецоперації в захопленому аеропорту загинули двоє військових Збройних сил Казахстану. Чи є жертви з боку протестувальників, поки що невідомо.

Що робити українцям, які застрягли в Казахстані

У Міністерстві закордонних справ України пояснили, що українці, які залишилися у Казахстані, повинні зареєструватися в електронній системі "ДРУГ".

Також українським громадянам порадили постійно відстежувати актуальну інформацію про ситуацію в країні, бути пильними та обережними, стежити за вказівками і розпорядженнями представників місцевої влади і правоохоронців. Якщо вони кудись виходять з дому, потрібно брати з собою документи, які посвідчують особу.

"У разі виникнення обставин, що вимагають негайної консульської допомоги, слід невідкладно звертатися до Посольства України в Республіці Казахстан (тел.: +7 705 755 66 10, електронна пошта: [email protected], [email protected]) або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38 044 238 16 57, електронна пошта: [email protected]", – зазначили на сайті МЗС.

Протести в Казахстані – що відбувається

Масові протести у Казахстані розгорілися через підвищення ціни на скраплений газ. Спочатку мітингувальники вимагали лише знизити ціну на газ, проте за декілька днів протестів вимоги значно розширилися. Мітингувальник почали вимагати, зокрема, щоб чинний уряд пішов у відставку, щоб у державі проводилася боротьба з корупцією і кумівством, а також щоб будувалися нові фабрики і заводи та зменшувався рівень безробіття.

Деякі вимоги мітингарів уже були виконані. Так, президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду країни.

Проте 5 січня стало відомо про нові вимоги протестувальникків, крім уже раніше озвучених. Серед них:

  • зміна режиму в країні та проведення народних виборів у кожній області та місті;
  • повернення Конституції 1993 року;
  • відмова від переслідування громадських активістів;
  • прихід до влади людини поза системою.

4 січня 2022 року в одному з найбільших міст Казахстану Алмати почалася гостра фаза зіткнень між протестувальниками і поліцейськими. На вулиці країни вийшли сотні людей, які обурені корупцією у владі й підвищенням цін на газ.

Через масові акції протесту президент Казахстану 4 січня запровадив надзвичайний стан в Алмати з 23:00 до 07:00, він триватиме з 5 по 19 січня. Також режим НС ввели в Мангістауській та Алматинській областях.

5 січня режим НС був введений по всій країні. Декілька днів у Казахстані тривають сутички між протестувальниками та правоохоронцями. В Алмати ввечері 6 січня почалася "зачистка" протестувальників. Зокрема, в центрі Алмати військові на БТР і бронемашинах взяли в кільце учасників акції протесту.

Уже були повідомленні про перші смерті серед мітингувальників і правоохоронців. За даними МОЗ Казахстану, під час масових протестів постраждала понад одна тисяча осіб. Зокрема, 400 людей госпіталізовано, 62 – у реанімації.

Росія уже розпочала перекидання військових до Казахстану у межах Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Також своїх військових до країни перекидає Білорусь, Вірменія, Таджикистан і Киргизія.

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