На кордоні з Румунією знайшли застреленим 24-річного прикордонника

Прикордонника знайшли мертвим / Держприкордонслужба

На Буковині вранці, 19 серпня, знайшли мертвим 24-річного прикордонника.

Як повідомляє Суспільне з посиланням на прессекретаря Чернівецького прикордонного загону Сергія Бровка, його тіло з вогнепальним пораненням виявили в Селятині Чернівецької області, поблизу державного кордону з Румунією.

"Тіло прикордонника знайшли з вогнепальним пораненням, до цього він перебував на чергуванні", — йдеться в повідомленні.

Як повідомляє ТСН, у 24-річного чоловіка - вогнепальне поранення в голову. Він служив у прикордонному загоні Селятино, це в гірській місцевості, і якраз був у вбранні.

Біля загиблого був його штатний автомат. Чи стріляли саме з нього - з'ясовують правоохоронці. Чи було це вбивство або суїцид - версій поки не розголошують.

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У прикордонному загоні кажуть, що чоловік служив близько року і конфліктів з колегами не мав.

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Нагадаємо, Главред писав про те, що в неділю, 15 серпня, в селі Вільне поблизу Кривого Рогу було знайдено тіло мера міста Костянтина Павлова. Тіло Павлова знайшли на веранді будинку. Поруч була рушниця.

Відзначимо, в поліції порушити кримінальну справу через трагічну загибель мера Кривого Рона Костянтина Павлова - зараз встановлюються всі обставини його смерті, повідомив прессекретар поліції Дніпропетровської області.

"Повідомлення в поліцію надійшло 15 серпня близько 16:00. За попередньою інформацією, тіло чоловіка з вогнепальним пораненням виявлено на веранді власного будинку", - сказала вона.

Міністерство внутрішніх справ України розглядає три версії загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.