УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

На кордоні з Румунією знайшли застреленим 24-річного прикордонника

19 серпня 2021, 17:16
Прослухати новину
Зупинити

Чи було це вбивство або суїцид - версій поки не розголошують.

false
Прикордонника знайшли мертвим / Держприкордонслужба

На Буковині вранці, 19 серпня, знайшли мертвим 24-річного прикордонника.

Як повідомляє Суспільне з посиланням на прессекретаря Чернівецького прикордонного загону Сергія Бровка, його тіло з вогнепальним пораненням виявили в Селятині Чернівецької області, поблизу державного кордону з Румунією.

"Тіло прикордонника знайшли з вогнепальним пораненням, до цього він перебував на чергуванні", — йдеться в повідомленні.

Як повідомляє ТСН, у 24-річного чоловіка - вогнепальне поранення в голову. Він служив у прикордонному загоні Селятино, це в гірській місцевості, і якраз був у вбранні.

Біля загиблого був його штатний автомат. Чи стріляли саме з нього - з'ясовують правоохоронці. Чи було це вбивство або суїцид - версій поки не розголошують.

Реклама

У прикордонному загоні кажуть, що чоловік служив близько року і конфліктів з колегами не мав.

читайте такожЗМІ з'ясували нові подробиці про останні хвилини життя мера Кривого Рогу

Нагадаємо, Главред писав про те, що в неділю, 15 серпня, в селі Вільне поблизу Кривого Рогу було знайдено тіло мера міста Костянтина Павлова. Тіло Павлова знайшли на веранді будинку. Поруч була рушниця.

Відзначимо, в поліції порушити кримінальну справу через трагічну загибель мера Кривого Рона Костянтина Павлова - зараз встановлюються всі обставини його смерті, повідомив прессекретар поліції Дніпропетровської області.

"Повідомлення в поліцію надійшло 15 серпня близько 16:00. За попередньою інформацією, тіло чоловіка з вогнепальним пораненням виявлено на веранді власного будинку", - сказала вона.

Міністерство внутрішніх справ України розглядає три версії загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

viber
прикордонники Держприкордонслужба
Зараз ви переглядаєте новину «На кордоні з Румунією знайшли застреленим 24-річного прикордонника». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
У них вірять навіть багатії: названо три речі, які залучать в будинок багатствоУ них вірять навіть багатії: названо три речі, які залучать в будинок багатство Викиньте їх прямо зараз: які речі не можна тримати на кухніВикиньте їх прямо зараз: які речі не можна тримати на кухні Коли включать опалення в Києві 2021-2022: дати, тарифи і субсидіяКоли включать опалення в Києві 2021-2022: дати, тарифи і субсидія У світі поширюється нова, більш заразна, форма коронавірусуУ світі поширюється нова, більш заразна, форма коронавірусу Лікар розповіла, чому українці, вакциновані від COVID-19, заражаються коронавірусомЛікар розповіла, чому українці, вакциновані від COVID-19, заражаються коронавірусом

Останні новини

10:07

Переведення годинників на зимовий час 2021 в Україні: дата, чим шкідливий

09:52

Зимова гума: яка вона буває і коли на неї потрібно переходити Відео

09:50

Слона їдять по частинах: чому рейтинг Слуги народу падає Погляд

09:38

Родом з України, навчалася у Києві: що відомо про застрелену Алеком Болдвіном Галину Гатчинс

09:29

"Підмішують російський з українським": експерт пояснив скарги українців на "слабкий" газ Відео

Реклама
09:05

Що значить сон з четверга на п'ятницю і чи збувається він

08:46

Гороскоп на 22 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: ризик аварії або розставання з коханим Відео

08:46

Алек Болдвін під час знімань фільму випадково застрелив операторку

08:25

"Помрете разом зі своїми правами на порозі лікарні": лікар емоційно звернувся до антивакцинаторів Відео

08:19

Коронавірус в Україні встановив нові антирекорди за кількістю виявлених хворих і жертв COVID за добу Відео

08:01

Потепління триває: у п'ятницю температура в Україні підскочить до + 22°

07:51

Львовом пронісся потужний ураган: вітер повалив дерева, зірвав дахи і обвалив фасади будівель Відео

07:40

Зіпсуєте собі весь день: 15 продуктів, які не варто їсти на сніданок

07:23

Чат з сімейним психологом і психотерапевтом Оленою Щербань

07:20

Зниження цін на газ не буде до початку 2022 року - Байден

07:10

Зліт цін на газ у Європі і варіант з РФ: у Нафтогазі розповіли, що буде з тарифами в Україні Відео

06:41

У Польщі через ураган трагічно загинув українець

05:40

Найсмачніший маринований виноград на новорічний стіл 2022: готувати всього 20 хвилин

05:28

"Ми готові застосувати зброю": у Німеччині звернулися до НАТО і різко пригрозили Росії ударом Відео

04:57

Невролог розповів, чи можна впоратися з мігренню в домашніх умовах

Реклама
04:19

Британські вчені пояснили, як розпізнати ковідний кашель

03:44

Любовний гороскоп на тиждень 25-31 жовтня: весілля, помста суперників або зрада Відео

02:51

Вчені з'ясували справжню причину вимирання мамонтів

02:43

Експерт пояснив, навіщо глава Пентагону приїжджав до Києва та чи "світить" Україні членство в НАТО Відео

02:03

Чи корисні меми для людей під час пандемії COVID-19 - відповідь вчених

00:45

Відома дієтологиня розповіла, якою має бути ідеальна вечеря

00:12

Старе добре ультранасилля: рецензія на фільм "Хеллоуїн вбиває" Відео

21 жовтня, четвер
23:24

У НАТО затвердили новий план оборони Альянсу Відео

23:17

Названо небезпечні місця в будинку, де накопичується весь негатив Відео

23:11

Терапевт розповіла, про які захворювання говорить часте позіхання

23:04

В Одеській області тягач в'їхав у вантажівку, спалахнула пожежа

22:36

"Не екологічно": Путін назвав нову причину проти транзиту газу через Україну Відео

22:28

Прикмети на 22 жовтня: що не можна робити і як не потрапити в біду Відео

22:13

Путін озвучив строки заповнення другої нитки СП-2 технічним газом Відео

22:12

Під Харковом п'яний хлопець влаштував погром у коронавірусній лікарні через смерть матері Відео

21:57

Як розпізнати "ковідний" кашель: відповідь британських лікарів

21:37

У МОЗ зізналися, чи планують ревакцинацію від коронавірусу

21:36

Україну охопить арктичним повітрям і вдарить мороз Відео

20:51

У Херсоні школяр систематично знущався над дітьми та вчителями

20:48

Померлим жителям ОРЛО незаконно виплатили пенсій на десять мільйонів Відео

Реклама
20:22

Україну атакував токсичний газ через виверження вулкана: синоптики розповіли про загрозу для людей Відео

19:54

На Київщині автобус потрапив у масштабну ДТП, є постраждалі

19:39

4-річна дівчинка в комі: у Кременчуці в садку на дітей звалилося дерево

19:36

Соліст Ляпіса і Brutto Сергій Міхалок під час концерту в Полтаві вирубив фаната з одного удару Відео

19:20

Епідеміологиня спрогнозувала, чи чекати українцям локдауну на новорічні свята

19:15

Червона зона і жорсткий карантин у Києві: у Кличка розповіли, коли запрацюють обмеження Відео

19:13

У столичних школах можуть продовжити канікули - КМДА

18:38

У МОЗ підрахували, скільки пасажирів з коронавірусом не пустили в потяги

18:19

Повернення Криму з Донбасом - головне завдання: Київ веде перемовини з США про боротьбу з РФ

18:16

Українців закликали бути готовими до військового вторгнення Росії та ескалації в кожній області Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти