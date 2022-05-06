У Нідерландах росіяни розбили авто з українськими номерами біля корабля з біженцями з Маріуполя

У Нідерландах росіяни розбили авто з українськими номерами біля корабля з біженцями/ ua.depositphotos.com

У порту міста Роттердам у Нідерландах, де місцева влада на великому лайнері розмістила біженців з Маріуполя, росіяни розбили всі припарковані автомобілі, які були з українськими номерами. Про це пише на своєму каналі в Telegram написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріупольці кажуть, що ця агресія через те, що Нідерланди відмовилися обслуговувати російські судна. Мабуть, це найкраща відповідь у суперечці, чи винен у війні тільки Путін, або всі громадяни Росії. Поки не будуть скасовані візи для росіян - в Європі нікому не буде спокою", – розповів він.

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Нагадаємо, раніше на болгарському курорті Варна компанію росіян ‒ двох жінок і двох чоловіків ‒ виселили з готелю і відвезли в поліцейську дільницю ‒ після того, як ті у п'яному вигляді влаштували дебош.

"Вели себе буйно в готелі Dahlia Garden. Ближче до ранку змушені були звернутися в поліцію. Після перевірки з'ясувалося, що ці "люди" з Росії. Їх ввічливо послали за російським кораблем. Свині залишили після себе "повний порядок" - зі стін зірвані всі світильники, вирвані розетки". Після видворення з готелю їх затримала поліція", - пишуть у болгарських соцмережах.

Також повідомляється, що росіяни видавали себе за біженців з України.

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