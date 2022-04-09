"Неможливо дивитися без сліз": українців зворушив дідусь-біженець зі сплячим малюком на руках

Зовсім нещодавно Дитячий фонд ЮНІСЕФ опублікував відео, яке до сліз зворушило українців.
Кожен день українці змушені залишати свої будинки через вторгнення військ Путіна.
Переселенці змушені евакуюватися під обстрілами і шукати притулку в іншому місці, щоб врятувати життя.
Зовсім нещодавно Дитячий фонд ЮНІСЕФ опублікував відео, яке до сліз зворушило українців.
У кадрі дідусь, який оберігає сон малюка в центрі переселенців в Запоріжжі.
"На це неможливо дивитися без сліз. Скільки любові і тепла в руках намагаються закрити немовля від несправедливого світу", - пишуть користувачі соцмереж.
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Зазначимо, тільки за перший місяць війни в Україні 4,3 мільйона дітей були змушені покинути свої будинки, це більше половини дитячого населення країни (7,5 мільйона).
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