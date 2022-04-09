"Неможливо дивитися без сліз": українців зворушив дідусь-біженець зі сплячим малюком на руках

Дідусь з дитиною в Запоріжжі / скріншот

Кожен день українці змушені залишати свої будинки через вторгнення військ Путіна.

Переселенці змушені евакуюватися під обстрілами і шукати притулку в іншому місці, щоб врятувати життя.

Зовсім нещодавно Дитячий фонд ЮНІСЕФ опублікував відео, яке до сліз зворушило українців.

У кадрі дідусь, який оберігає сон малюка в центрі переселенців в Запоріжжі.

"На це неможливо дивитися без сліз. Скільки любові і тепла в руках намагаються закрити немовля від несправедливого світу", - пишуть користувачі соцмереж.

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Зазначимо, тільки за перший місяць війни в Україні 4,3 мільйона дітей були змушені покинути свої будинки, це більше половини дитячого населення країни (7,5 мільйона).

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