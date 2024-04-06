Передача F-16 Україні: у Нідерландах назвали, коли й скільки літаків чекати

Передача Україні винищувачів - це спільна робота кількох країн, каже Кайса Оллонгрен.

https://glavred.net/world/peredacha-f-16-ukraine-v-niderlandah-nazvali-kogda-i-skolko-samoletov-zhdat-10555871.html Посилання скопійоване

У Нідерландах прокоментували передачу Україні F-16 / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен розповіла про те, що перші поставки винищувачів F-16 Україні мають розпочатися вже цього року.

"Загалом ми збираємося передати 24 винищувачі F-16. Вони будуть передані Україні, щойно все буде готово. Цей момент залежить від підготовки українських пілотів і технічного персоналу, а також, звичайно, від інфраструктури", - цитує її Укрінформ.

Вона нагадала про те, що передача Україні винищувачів - це спільна робота з Данією, США та іншими країнами.

відео дня

"Це важко, це складно, але це станеться. Наша коаліція сподівається, що вже цього літа ми зможемо почати поставки винищувачів F-16, спочатку датських, а потім і нідерландських", - каже глава Міноборони Нідерландів.

При цьому на також прокоментувала інформацію про те, що вона разом із прем'єром Марком Рютте особисто просили США допомогти Україні з F-16.

"Скажімо, ми обговорювали всі можливості з нашими партнерами і друзями. На мою думку, важливим є те, що ми разом зі США та Данією змогли ухвалити це рішення. Відтоді ми дуже наполегливо працювали, щоб забезпечити його виконання", - додала Оллонгрен.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

F-16 для України

Перші американські літаки F-16 з'являться в небі України орієнтовно в червні 2024 року, писало видання Foreign Policy. Зазначалося, що 12 пілотів Повітряних сил ЗСУ мають завершити навчання управлінню західними винищувачами F-16 до кінця фінансового року в США.

За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, Україна вже працює над адаптацією своєї інфраструктури під цей винищувач.

"Я, мабуть, тільки тим і займаюся, що коментую або спростовую те, що кажуть різні політики за океаном, у Європі та у нас в Україні щодо термінів можливої передачі, навчання, підготовки інфраструктури тощо. Єдине, що можу підтвердити - справді є план дій, він проходить, літаки готові передати наші партнери Україні", - зазначив Ігнат.

/ Инфографика: Главред

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред