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У світі зафіксована перша смерть від штаму Омікрон

13 грудня 2021, 14:15
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У Великобританії пацієнт помер від коронавірусу через штам Омікрон.

коронавірус
Коронавірус у світі / Фото Reuters

Від нового штаму коронавірусу Омікрон у Великобританії зафіксували першу смерть.

Як пише Sky News, це перший у світі підтверджений летальний випадок він нового варіанту. Про першу смерть повідомив прем'єр Британії Борис Джонсон.

"На жаль, Омікрон призводить до госпіталізації, і, на жаль, було підтверджено, що принаймні один пацієнт помер від Омікрона, - зазначив Джонсон.

За його словами, Омікрон - це більш м'яка версія коронавірусів, яка, тим не менш, дуже швидко поширюється.

Зазначимо, до цього Всесвітня організація охорони здоров'я заявляла, що досі не фіксували летальні випадки у пацієнтів з Омікроном.

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Що відомо про штам коронавірусу Омікрон

Перші повідомлення про зараження новою мутацією коронавірусу з'явилися 23 листопада в Південній Африці. Вірус швидко поширився в найбільш густонаселеній провінції ПАР Гаутенг.

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Випадки зараження цим штамом зафіксовані в Ботсвані, ПАР і Гонконгу, а також у мандрівників, які прибули в Ізраїлю, Бельгії, Німеччині, Італії і Великобританії.

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що новий штам коронавірусу Омікрон швидко поширюється по світу. Однак, за попередніми даними, цей штам COVID-19 може бути менш небезпечний, ніж Дельта.

10 грудня у ВООЗ заявили, що Омікрон може надати негативний вплив на пандемію. Однак ситуація ускладнюється тим, що фахівці фіксують збільшення заразності вірусу. Також у ВООЗ зазначили, що робити висновки про його легкий або, навпаки, тяжкий перебіг ще дуже рано.

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