Епідеміолог попередила українців про небезпеку через новий штам Омікрон

Коронавірус у світі / Фото Reuters

Епідеміолог Людмила Мухарська розповіла, чим небезпечний новий штам коронавірусу Омікрон.

За її словами, поки зібрано мало даних про новий штам, проте бояться не потрібно, так як можливо досить дотримуватися масочний режим і користуватися іншими засобами індивідуального захисту від коронавірусу, чим користуються в світі ще з 2020 року.

Як зазначила Мухарська, першими хворими на Омікрон стали молоді люди, які впоралися з цим захворюванням відносно легко.

"Чи були вони щеплені - я вам не можу сказати, але вони нормально перенесли. І дійсно, поки немає інформації про якісь важкі смертельні випадки, але те, що 40 країн вже залучені, говорить про те, що вірус поширюється досить швидко. Тому що, де Північна Африка, а де європейські країни", - уточнила епідеміолог, передає Україна 24.

Вона також вважає, що потрібно продовжувати вакцинувати населення, особливо з урахуванням небезпечного варіанту Дельта, який нікуди не подівся в Україні.

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Як заявила Мухарська, в Японії з'явилася інформація, що якщо населення Землі буде захищене від коронавірусу, то він може сам себе знищити.

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"У цій країні ще місяць тому ми чули жахливі цифри, по кілька десятків тисяч людей щодоби боліло. На сьогодні там є інформація про те, що хворіють щодня приблизно по 100 осіб на добу", - сказала вона.

Що відомо про новий штам коронавірусу Омікрон

Перші повідомлення про зараження новою мутацією коронавірусу з'явилися 23 листопада в Південній Африці. Вірус швидко поширився в найбільш густонаселеній провінції ПАР Гаутенг.

Випадки зараження цим штамом зафіксовані в Ботсвані, ПАР і Гонконгу, а також у мандрівників, які прибули в Ізраїль, Бельгію, Німеччину, Італію і Великобританію.

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