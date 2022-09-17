УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У Мексиці запропонують план перемир'я між Україною і Росією на 5 років

17 вересня 2022, 09:13

Президент Мексики розкритикував санкції проти Росії і "масові поставки" зброї в Україну.

Володимир Зеленський, Володимир Путін
У Мексиці запропонують план перемир'я між Україною і Росією на 5 років / Reuters, Офіс президента України

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що міністр закордонних справ країни Марсело Ебрард запропонує план створення "Комітету з питань діалогу та миру" для негайного припинення бойових дій в Україні.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву мексиканського лідера, зроблену під час промови на військовому параді до Дня Незалежності в Мехіко.

Пропозиція буде спрямована на досягнення перемир'я як мінімум на п'ять років.

План буде оприлюднений на майбутній Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку. За словами президента Мексики, він дозволить присвятити час"вирішенню значних і серйозних економічних і соціальних проблем, що стосуються народів світу".

Разом з тим Лопес Обрадор розкритикував санкції проти Росії і "масові поставки" зброї в Україну, назвавши їх "діями, що сприяли протистоянню".

Мексиканська пропозиція передбачає, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, Папа Римський Франциск і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш виступлять посередниками в новому Комітеті. Це, на його думку, дасть початок прямим переговорам між лідерами України і Росії.

Як повідомляв Главред, представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що російський диктатор Володимир Путін хворий морально і фізично, у нього спостерігаються ознаки шизофренії. Однак хвороба Путіна не зупинить - він буде воювати до тих пір, поки не доб'ється мети.

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес вважає, що Путін може змінити стратегію у війні проти України. До такого кроку його підштовхують постійні провали і невдачі у війні.

Читайте також:

Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Мексика
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

09:49

"Залужний - талановитий мужик": у Соловйова визнали майстерність головкома ЗСУ

09:35

ЗСУ наступають в районі Донбасу, РФ може не втримати точку опори на Луганщині – розвідка Британії

09:13

У Мексиці запропонують план перемир'я між Україною і Росією на 5 років

08:58

Так чи був "договорняк" по харківському прориву?Погляд

08:50

Горби на обличчі: вдова Кобзона стала жертвою пластики

Реклама
08:47

Армія України контрнаступає на Херсонщині і завдає ударів по військах РФ на трьох ділянках - ISWВідео

07:50

"Гіркін "розмазує" Путіна по стінці": Чорновіл розповів про повстання "яструбів" проти диктатораВідео

07:21

Авіація і артилерія ЗСУ "запалили" на півдні: армію РФ прорідили на десятки окупантів

07:05

Як почистити пуховик без прання: 5 ефективних способів і основні правила

06:29

Путіну потрібна армія моральних виродків, а з такою не перемагаютьПогляд

06:17

День фармацевта України: сердечні привітання і милі картинки до свята

05:21

"Божевільний" мед "неправильних" бджіл: у чому користь та підступна небезпека ласощі

04:50

Стрижка незвичайної краси, яку люблять жінки з тонким волоссям

04:15

"Замурований" Путін і зброя: експерт назвав рецепт перемоги України у війніВідео

03:30

Який чай краще бадьорить - зелений або чорний

03:20

Найсмачніший і дуже легкий ягідний пиріг: простий рецепт, від якого неможливо відірватисяВідео

02:30

"Зима" наскочить у вересні: Україну завалить снігом, синоптики назвали датуВідео

01:30

Спокуслива йога: Даша Астаф'єва в одних сітчастих колготках встала на карачки

01:20

"Грішу все своє життя": Кіркоров оскандалився заявою і розкрив правду про проблеми зі здоров'ямВідео

01:03

Жіночий гороскоп на тиждень 19-25 вересня: Тільцям - обережність, Ракам - зміни, Козерогам - знаки удачіВідео

Реклама
00:51

Прикмети на 17 вересня: які 3 речі потрібно зробити, щоб стати багатшимиВідео

16 вересня, п'ятниця
23:48

Капітан США пояснив, чому на Заході бояться перемоги України у війніВідео

23:21

На Харківщині російські солдати катували іноземних студентів - ЗеленськийВідео

23:03

Арестович розповів, що може прискорити звільнення ДонбасуВідео

22:39

Окупанти знущалися над мешканцями Куп'янська, людям доводилося спати стоячи

22:28

Потрібно запастися до зими: в Україні підняли ціни на крупиВідео

22:00

Зеленський назвав умову скорочення західних поставок зброї УкраїніВідео

21:45

Три дні кричали з-під завалів: в Ізюмі в масовому похованні виявили тіла цілої родиниВідео

21:27

У Пентагоні розповіли, коли передадуть Україні перші системи NASAMSВідео

21:17

Максима Галкіна не пустять до Росії: чоловіка Алли Пугачової визнали іноземним агентомВідео

21:02

Скандал на Львівщині: податківці хочуть зарахувати 106 млн грн ПДВ сумнівним компаніям

20:58

Україну накриє сніговий циклон: синоптики назвали дату армагеддонуВідео

20:20

"Усе по плану": Путін пофантазував, нібито "воює лише частиною своєї армії"Відео

20:16

Путін заговорив про зустріч із Зеленським і почав погрожувати ракетним ударомВідео

20:10

Прикмети на 18 вересня: які 2 речі не можна робити, щоб проблеми в життя не впуститиВідео

19:43

Гороскоп на завтра, 17 вересня 2022: Ракам - знахідка, Терезам - неприємності, Водоліям - знаки доліВідео

19:39

Загроза ракетної атаки: Росія розмістила навколо України 800 одиниць авіаціїВідео

19:39

ЗСУ повністю звільнили Куп'янськ на ХарківщиніВідео

19:22

На Путіна чекає принизливе випробуванняПогляд

19:16

Кабмін спростив отримання пенсій для деяких українців: що змінилосяВідео

Реклама
18:55

У будинку Віктора Павліка та Катерини Репяхової сталася пожежа - вогонь гасили зсередини

18:51

Зеленський розповів моторошні деталі про масове поховання в ІзюміВідео

18:50

День рятівника 2022 в Україні: круті привітання та листівки до свята

18:24

Військові підрахували, скільки авіації розмістила РФ навколо УкраїниВідео

18:14

Ґвалтували жінок і били людей: жителі Ізюма розповіли про звірства бойовиків "ЛДНР"Відео

18:12

Екссолістка ВІА Гри Міша Романова розповіла про смерть батька в окупації

17:39

Путін почав скиглити на міжнародному рівні, що Зеленський не хоче з ним говоритиВідео

17:29

Катували гарячою праскою та повісили: спливли звірячі злочини окупантів на ХерсонщиніВідео

17:24

Денис Казанський. Репортаж зі звільненого ІзюмаВідеоблоги

17:22

Відомий екстрасенс розповів, скільки років Чарльз III буде на престоліВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Гороскоп
Молодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро
Мода та краса
Модні зачіскиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти