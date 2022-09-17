У Мексиці запропонують план перемир'я між Україною і Росією на 5 років / Reuters, Офіс президента України

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що міністр закордонних справ країни Марсело Ебрард запропонує план створення "Комітету з питань діалогу та миру" для негайного припинення бойових дій в Україні.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву мексиканського лідера, зроблену під час промови на військовому параді до Дня Незалежності в Мехіко.

Пропозиція буде спрямована на досягнення перемир'я як мінімум на п'ять років.

План буде оприлюднений на майбутній Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку. За словами президента Мексики, він дозволить присвятити час"вирішенню значних і серйозних економічних і соціальних проблем, що стосуються народів світу".

Разом з тим Лопес Обрадор розкритикував санкції проти Росії і "масові поставки" зброї в Україну, назвавши їх "діями, що сприяли протистоянню".

Мексиканська пропозиція передбачає, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, Папа Римський Франциск і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш виступлять посередниками в новому Комітеті. Це, на його думку, дасть початок прямим переговорам між лідерами України і Росії.

Як повідомляв Главред, представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що російський диктатор Володимир Путін хворий морально і фізично, у нього спостерігаються ознаки шизофренії. Однак хвороба Путіна не зупинить - він буде воювати до тих пір, поки не доб'ється мети.

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес вважає, що Путін може змінити стратегію у війні проти України. До такого кроку його підштовхують постійні провали і невдачі у війні.

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