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У Мальті буде новий діалог без РФ щодо "формули Зеленського": ЗМІ дізналися дату

Андрій Ганчук
20 жовтня 2023, 16:29 оновлено 20 жовтня, 17:33
Україна має намір заручитися максимально широкою міжнародною підтримкою мирного плану президента Володимира Зеленського на перемовинах із Глобальним Півднем.
Зеленський, Україна
Нові перемовини щодо "формули Зеленського" відбудуться наприкінці жовтня - Bloomberg / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Україна в Мальті має провести третю зустріч із країнами Глобального Півдня, щоб обговорити питання підтримки мирної формули президента Володимира Зеленського . Зустріч відбудеться 28 та 29 жовтня. Коли буде вже саміт за "формулою Зеленського", поки невідомо.

Як повідомляє Bloomberg, Україна на зустрічі з країнами Глобального Півдня прагнутиме добитися якомога ширшої підтримки свого мирного плану.

"Перемовини на Мальті продовжать нарощувати темп щодо створення ширшої та масштабнішої підтримки мирних зусиль під керівництвом України перед наміченим Глобальним мирним самітом", - вважають у МЗС Мальти.

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Також журналісти дізналися, що дата вже не консультацій, а самого саміту поки що не визначена. Наразі країни мають намір вести перемовини на рівні радників, щоб заручитися підтримкою країн Півдня українського плану щодо завершення війни.

Нагадаємо, директор Кремля Володимир Путін продовжує випрошувати в України "перемовини". За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, Москва, як і раніше, не прагне до реального перемовного процесу і хоче добитися "капітуляції" України.

Перемовини щодо світу в Україні в Джідді

У Саудівській Аравії 5-6 серпня відбулися перемовини без Росії за мирною формулою Зеленського. Країни Заходу та Глобального Півдня підтримали низку пунктів плану Києва, який передбачає завершення війни політичним шляхом на умовах України.

Журналісти Wall Street Journal писали, що Україна та Захід готують підсумковий саміт, який планують провести до кінця 2023 року. Під час зустрічі світові лідери підписали б документ, який фіксує принципи завершення війни та посилення Києва на майбутніх перемовинах із Москвою.

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Володимир Зеленський війна Росії та України Саміт миру - 2023
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