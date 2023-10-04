"Вичерпають ресурси": Італія цинічно висказалась про "переговори" України та РФ

В Італії переконані, що вже навесні 2024 року нібито можуть відбутися переговори між РФ і Україною.

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Італія заговорила про переговори РФ і України / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Україна і Росія сядуть за стіл переговорів навесні 2024 року. Принаймні так вважає міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, повідомляє ANSA.

Україні неодноразово акцентувала на тому, що не буде сідати за стіл переговорів, поки РФ не виведе війська з усіх регіонів. Однак в Італії думають, що переговори нібито почнуться, бо Україна та РФ "вичерпають свої ресурси".

"Я думаю, що наступна весна може стати часом, коли обидві сторони вичерпають свої ресурси для досягнення прориву, внаслідок чого може відкритися спроба діалогу", – зазначив Крозетто. відео дня

Переговори Росії та України

Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз "поганий момент" для переговорів з країною-агресором Росією. Глава держави зазначив, що емоційно готовий до тривалої війни.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що офіційний Київ буде самостійно вирішувати питання переговорів з агресором Москвою, яка не демонструє прагнення до реального діалогу. Однак жодних переговорів з директором Кремля Володимиром Путіним не буде. Російська держава повинна зазнати поразки, будь-який інший результат буде сприйнятий як путінська перемога, що стане сигналом до початку інших конфліктів.

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Кремль не готовий до серйозних мирних переговорів, а сам російський диктатор Володимир Путін готовий вести війну багато років. На думку Пісторіуса, про переговори з РФ можна буде говорити лише тоді, коли Путін просигналізує, що він хоче розмовляти.

Нещодавно стало відомо про те, що Британія та РФ півтора роки ведуть таємні переговори. Прессекретар британського міністерства закордонних справ підтвердив, що зустрічі з російськими офіційними особами справді проходили.

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