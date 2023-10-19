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Далекобійні спроможності будуть посилені: Зеленський провів переговори з Байденом

Аліна Дембіцька
19 жовтня 2023, 22:23 оновлено 19 жовтня, 22:44
Президент України подякував Байдену за ефективне виконання нещодавніх оборонних домовленостей.
Зеленский, Байден
Зеленський провів переговори з Байденом / Колаж Главред: depositphotos.com, Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Провів розмову з президентом США Джозефом Байденом та подякував йому за ефективне виконання наших нещодавніх оборонних домовленостей. Українців дуже надихнуло отримання ракет ATACMS, а наші воїни успішно застосовують їх на полі бою", - зазначив Зеленський.

За словами українського гаранта, під час діалогу лідери обговорили подальше посилення далекобійних спроможностей України.

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"Ми обговорили подальші спільні кроки в захисті свободи. Обговорили оборонну підтримку, серед іншого те, що "атакамси" можуть допомогти нам прискорити звільнення України від окупанта. Звичайно, ми говорили й про збереження допомоги Україні наступного року – про вагомий пакет підтримки для нашої держави", - розповів президент.

Також Зеленський поінформував Байдена про нещодавній закон про політично значущих осіб, ухвалений українським парламентом для просування реформ та початку переговорів про вступ до ЄС.

"Відзначив візит Джозефа Байдена до Ізраїлю з метою пошуку миру та захисту життів цивільних людей. Ми також обговорили наступні спільні кроки у просуванні формули миру. Я привітав рішення США надіслати свого представника на наступну зустріч радників на Мальті наприкінці цього місяця. Україна вдячна за життєво важливу та стійку підтримку з боку США в нашій боротьбі за свободу та проти російської агресії", - зауважив глава держави.

Україна отримала ATACMS і застосовує їх на полі бою

ЗСУ вперше вдарили ATACMS по росіянах, повідомили журналісти BBC. Згідно з їхніми даними, українські війська завдали ударів по російських окупантах у Бердянську Запорізької області та в Луганську. Вони також припустили, що загарбники не були готові до такої події.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив застосування ATACMS на полі бою. За словами гаранта, ракети, які передали Києву США, вже показали, на що здатні. Зеленський подякував Штатам.

Нещодавно стало відомо про потужні втрати РФ унаслідок ударів ATACMS по аеродрому в Луганську. Так, щонайменше п'ять вертольотів, серед яких можливо ідентифікувати декілька Ка-52, були уражені на авіабазі під Луганськом.

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війна в Україні Володимир Зеленський Джо Байден війна Росії та України
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